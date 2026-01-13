Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Superat el Nadal, Solsona reflexiona sobre el consum responsable

Una mostra impulsada per Sindicalistes Solidaris i amb la participació de joves de la UEC l’Afrau, convida a repensar els hàbits de compra i el seu impacte social i ambiental al Centre Cívic Xavier Jounou

Ambient de Nadal a Solsona

Ambient de Nadal a Solsona / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Un cop tancada la campanya de Nadal, un període en què es multipliquen les compres per fer regals sovint sense un procés previ de reflexió sobre el seu impacte, Solsona acull una proposta que convida a aturar-se i repensar els hàbits de consum. El Centre Cívic Xavier Jounou exposa fins al 2 de febrer En som responsables?, una mostra que planteja una mirada crítica i alhora constructiva sobre les conseqüències socials i ambientals del consum del dia a dia.

La exposició posa el focus en àmbits tan quotidians com la moda, l’alimentació, la tecnologia o l’ús de les xarxes socials, i fa visibles realitats sovint amagades, com l’impacte ambiental de la producció, les condicions laborals injustes o la pèrdua de biodiversitat. Al mateix temps, la proposta adopta un to propositiu i ofereix alternatives basades en el consum responsable, la reutilització, el reciclatge i el suport a iniciatives locals i ètiques.

El projecte està impulsat per l’ONG Sindicalistes Solidaris i s’ha desenvolupat amb la participació activa dels alumnes de la UEC l’Afrau, que han col·laborat en el muntatge de la mostra. Aquesta implicació reforça el caràcter educatiu i comunitari de la iniciativa, que s’emmarca dins del projecte Erasmus+ Els secrets del consum conscient, promogut per Sàmara Natura.

En som responsables? es pot visitar en l’horari habitual d’obertura del Centre Cívic Xavier Jounou i està oberta a tots els públics, amb un interès especial per a joves, famílies i centres educatius. La proposta vol esdevenir un espai de reflexió i debat sobre com les decisions individuals poden contribuir a un model de consum més just i sostenible.

Sindicalistes Solidaris és el nom amb què es dona a conèixer públicament la Fundació Comaposada, una entitat sense afany de lucre creada per la UGT de Catalunya l’any 1988 amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud. L’organització promou la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en la defensa dels drets humans, laborals i sindicals, especialment a Centreamèrica, a l’àrea mediterrània i a la regió andina, i defensa l’enfortiment dels sindicats com a eina clau per a la justícia social.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  2. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  3. Les cases milionàries en venda a Manresa
  4. Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
  5. A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
  6. Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
  7. «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
  8. Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
Tracking Pixel Contents