Superat el Nadal, Solsona reflexiona sobre el consum responsable
Una mostra impulsada per Sindicalistes Solidaris i amb la participació de joves de la UEC l’Afrau, convida a repensar els hàbits de compra i el seu impacte social i ambiental al Centre Cívic Xavier Jounou
Un cop tancada la campanya de Nadal, un període en què es multipliquen les compres per fer regals sovint sense un procés previ de reflexió sobre el seu impacte, Solsona acull una proposta que convida a aturar-se i repensar els hàbits de consum. El Centre Cívic Xavier Jounou exposa fins al 2 de febrer En som responsables?, una mostra que planteja una mirada crítica i alhora constructiva sobre les conseqüències socials i ambientals del consum del dia a dia.
La exposició posa el focus en àmbits tan quotidians com la moda, l’alimentació, la tecnologia o l’ús de les xarxes socials, i fa visibles realitats sovint amagades, com l’impacte ambiental de la producció, les condicions laborals injustes o la pèrdua de biodiversitat. Al mateix temps, la proposta adopta un to propositiu i ofereix alternatives basades en el consum responsable, la reutilització, el reciclatge i el suport a iniciatives locals i ètiques.
El projecte està impulsat per l’ONG Sindicalistes Solidaris i s’ha desenvolupat amb la participació activa dels alumnes de la UEC l’Afrau, que han col·laborat en el muntatge de la mostra. Aquesta implicació reforça el caràcter educatiu i comunitari de la iniciativa, que s’emmarca dins del projecte Erasmus+ Els secrets del consum conscient, promogut per Sàmara Natura.
En som responsables? es pot visitar en l’horari habitual d’obertura del Centre Cívic Xavier Jounou i està oberta a tots els públics, amb un interès especial per a joves, famílies i centres educatius. La proposta vol esdevenir un espai de reflexió i debat sobre com les decisions individuals poden contribuir a un model de consum més just i sostenible.
Sindicalistes Solidaris és el nom amb què es dona a conèixer públicament la Fundació Comaposada, una entitat sense afany de lucre creada per la UGT de Catalunya l’any 1988 amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud. L’organització promou la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en la defensa dels drets humans, laborals i sindicals, especialment a Centreamèrica, a l’àrea mediterrània i a la regió andina, i defensa l’enfortiment dels sindicats com a eina clau per a la justícia social.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna