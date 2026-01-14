Solsona, club de lectura
La biblioteca Carles Morató suma ja quinze grups amb tres de nous dedicats a la novel·la negra, la poesia i la literatura infantil
La Biblioteca Carles Morató de Solsona ampliarà la seva oferta cultural durant el primer semestre de l’any amb la creació de tres nous clubs de lectura. Aquests s’afegeixen a la dotzena de grups ja existents, consolidant l’equipament com un espai clau per a la promoció de la lectura i la mediació literària a la ciutat.
Els nous clubs inclouen un dedicat a la novel·la negra, un altre a la poesia i un tercer orientat a les famílies amb infants de 3 a 6 anys. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a la biblioteca, per telèfon o correu electrònic.
Xavier Serrahima liderarà els clubs de novel·la negra i poesia
Dos dels nous clubs seran conduïts pel poeta, novel·lista i crític literari Xavier Serrahima (Terrassa, 1966), que liderarà els grups de novel·la negra i poesia de manera voluntària.
El club de novel·la negra començarà a finals de gener i es reunirà mensualment els dimecres a les 19.00 h, amb dates ja establertes: 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 29 d’abril i 27 de maig. Paral·lelament, Serrahima també conduirà el club de poesia, que iniciarà les trobades al febrer, també amb periodicitat mensual, els dimecres a les 18.00 h.
Xavier Serrahima és un autor amb una extensa trajectòria literària que inclou cinc poemaris, tres novel·les i un llibre infantil, entre altres obres. Ha estat guardonat amb diversos premis i col·labora amb mitjans de comunicació. A més, té una relació estreta amb la comarca, on passa llargues temporades.
Un club de lectura familiar per a infants de 3 a 6 anys
El tercer club serà de lectura familiar, amb el títol L’hora del conte, i estarà a càrrec de la mediadora literària Violeta Caballol. Aquest grup s’adreça a famílies amb infants d’entre 3 i 6 anys i té com a objectiu fomentar la lectura compartida entre els infants i els adults a través de diverses tipologies de llibres.
Les sessions es duran a terme els dissabtes 24 de gener, 28 de març, 18 d’abril i 23 de maig a les 10.30 h. Un dels objectius d’aquest club és proporcionar una experiència literària enriquidora als infants mentre s’acompanya les famílies amb eines de mediació lectora. Les sessions estaran obertes als infants acompanyats d’un adult, excepte la del 23 de maig, que serà exclusiva per als adults, amb recomanacions per compartir lectures en família.
Una biblioteca en expansió
Amb aquests tres nous clubs, la Biblioteca Carles Morató continua creixent com a referent cultural a la ciutat, oferint activitats per a tots els públics i per a diverses edats. Actualment, l’equipament compta amb una àmplia oferta de grups de lectura, des de infantils, juvenils i adults fins a grups de dones, gent gran, narrativa, àlbums il·lustrats, italià i lectura fàcil en català, entre d’altres.
Aquests clubs de lectura són espais de trobada per parlar de llibres, compartir experiències lectores i descobrir nous autors i gèneres. La Biblioteca Carles Morató es consolida així com un motor de la vida cultural i literària de Solsona, amb un ventall d’activitats adaptades a diversos interessos i necessitats.
