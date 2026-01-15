Minut zero del Pla de Barris de Solsona: el consistori en ple accepta el repte
L'oposició se suma a la renovació de la ciutat amb l'acceptació dels 8,6 milions de la subvenció i demana un procés d'execució amb transparència i participació
L’Ajuntament de Solsona ha activat la maquinària per dur a terme una inversió de 12,5 milions d’euros al nucli antic i als seus voltants entre aquest any i el 2030. En una sessió extraordinària, el Ple municipal ha aprovat per unanimitat l'acceptació de la subvenció de 8,6 milions d’euros corresponent a la primera convocatòria del Pla de barris i viles de la Generalitat de Catalunya.
L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha aprofitat l’ocasió per expressar la satisfacció del govern municipal, integrat per ERC i ApS-CUP, per haver estat una de les vint poblacions seleccionades en aquesta convocatòria. “Aquesta injecció de diners representarà un abans i un després per a la ciutat”, va subratllar Gisbert, destacant la importància del projecte per al futur de Solsona.
Tres grans eixos de transformació
El Pla de Barris contempla un conjunt de trenta actuacions agrupades en tres grans blocs: transformacions físiques, transició ecològica i accions sociocomunitàries. Gisbert va detallar algunes de les intervencions més destacades, com la construcció d’una passarel·la paral·lela al pont d’entrada a la ciutat, la millora de la plaça Major, la rehabilitació de Cal Manel i Cal Metge Solé, així com diverses línies d’ajut a la rehabilitació d’habitatges amb una partida de 4,5 milions d’euros.
En l’àmbit de la transició ecològica, el Pla inclou la creació d’una comunitat energètica, la millora de l’entorn del riu Negre i la plaça de les Moreres, l’arranjament del passatge Guitart i l’entorn del teatre, a més de la part baixa del Camp del Serra. Pel que fa a les accions sociocomunitàries, es preveuen actuacions culturals i socials, així com un programa de suport a l'empresa i la mobilització de locals buits per afavorir el comerç local.
L’alcaldessa va agrair públicament la tasca de Celobert Cooperativa, responsable de l’elaboració del pla, i va destacar el compromís de tot el personal municipal, que es mostra “il·lusionat perquè creu que és una grandíssima oportunitat per a la millora de la ciutat”.
L’oposició, a favor però amb reserves
Tot i la unanimitat en l’aprovació del finançament, els grups de l’oposició han expressat les seves reserves. Núria Bonet, de Junts per Solsona, ha reconegut la importància de la subvenció però ha lamentat que l'Ajuntament no hagués liderat la part d’habitatge social i ho deixés en mans dels propietaris. “Tot i que aquests rebran finançament per a la rehabilitació d'habitatges, hagués estat millor que l’Ajuntament hagués tingut un paper més actiu en aquest àmbit”, va apuntar Bonet, que també va criticar la falta de transparència en el procés participatiu durant la redacció del pla. "Esperem que a partir d'ara sigui més complet i transparent", va afegir.
Treballem per Solsona també ha coincidit en la falta de participació ciutadana i ha qualificat el projecte d'“inconnexa” i de “calaix de sastre”. Marc Barbens, portaveu de la formació, ha expressat dubtes sobre la viabilitat de la proposta, destacant que l’abundant nombre d’actuacions petites podria dificultar l’execució del pla dins els terminis establerts. Tot i així, ha reconegut la importància d’aquest projecte com a “repte molt important” per a la ciutat.
Un projecte compartit i amb participació política
En resposta a les crítiques, Pilar Viladrich, portaveu d’ApS-CUP, ha defensat el procés de participació que ha format part de l’elaboració del Pla i ha subratllat que el model de governança del projecte inclou la implicació de tots els regidors de la corporació. La regidora d’Habitatge ha destacat, a més, que les accions proposades han estat fruit del consens entre les diferents àrees municipals i les necessitats detectades pels tècnics.
L’alcaldessa ha confirmat que els propers mesos es treballarà en la planificació del desplegament del pla, amb la redacció dels projectes específics i la posada en marxa d’una oficina tècnica que en gestionarà l’execució.
Un futur ambiciosa per a Solsona
Aquesta primera aprovació posa les bases per un canvi important a la ciutat, que es preveu que es desplegui fins a l'any 2030. Tot i els diferents punts de vista entre els grups polítics, la majoria coincideix en veure el Pla de Barris com una gran oportunitat per revitalitzar el nucli antic i millorar la qualitat de vida de tots els solsonins. Amb una inversió significativa i un conjunt d’accions que impactaran diversos aspectes de la ciutat, Solsona es prepara per afrontar una nova etapa de transformació urbana i social.
