Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
"Em vaig fer mosso per circumstàncies com aquesta, per a poder salvar vides"
A vegades, la vida pot canviar en qüestió de segons. L'Ares, de 5 anys, i la seva família (els pares i els avis), veïns de Vilanova i la Geltrú, havien anat a gaudir de la neu al Port del Comte i a l'hora de dinar van decidir aturar-se a Solsona, al restaurant de la Cabana d'en Geli. No havien ni començat a menjar quan el nen es va ennuegar amb una patata fregida de bossa. Segons ha explicat a Regió7 el Francisco, el seu pare, "li vam donar uns cops a l'esquena i semblava que es recuperava, però a poc a poc anava perdent facultats. El vam dur al lavabo i va vomitar, però no millorava".
L'Ares no respirava bé, i a poc a poc anava perdent la consciència. Va ser aleshores quan es va decidir trucar al 112. Eren les 14:21 h. de diumenge 11 de gener.
Paral·lelament, una de les patrulles de Mossos d'Esquadra destinades al Solsonès estava acabant un servei: una persona s'havia quedat tancada dins d'una botiga i acabaven d'alliberar-la quan van rebre l'avís de la Sala: un nen s'està ennuegant. El Daniel, un dels agents de Mossos que anava en aquella patrulla, reflexiona que la seva feina té això, "pots passar d'una incidència "simpàtica" a una desgràcia en qüestió de segons". I això és el què es temien. De fet, el Daniel és pare i ja va començar a imaginar-se "com devien estar els pares d'aquest nen i què podrien fer per salvar-lo. Desitjàvem que quan arribéssim ja hi hagués l'ambulància".
Per sort, estaven a prop, i de fet van tardar 1 minut escàs des de l'entrada de l'avís. "Quan arribem a lloc", diu el Daniel, "baixo, i em ve la mare amb el nen en braços. Tenia les extremitats caigudes i el cap cot. I me'l dona". El Mosso diu que no s'ho va pensar i va començar a fer-li la maniobra d'Heimlich: "em vaig sorprendre a mi mateix de la rapidesa amb què vaig reaccionar".
El Daniel li va fer dos cops la maniobra, i al tercer el nen va reaccionar de cop. El va deixar a terra, s'aguantava dret, i començava a respondre preguntes. I en aquell moment va arribar l'ambulància del SEM. El Mosso, de 36 anys i veí de Badalona, diu que encara no ha assimilat tot el que va passar, "no en soc conscient, encara". I és que salvar una vida , i més,i és d'un nen, justifica tots els esforços per ser policia.
L'ambulància va endur-se'n el nen a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i al cop d'unes hores el Mosso va trucar els pares per a saber que l'Ares estava bé. De moment, no s'han tornat a veure. En declaracions a Regió7, el Francisco, el pare del nen, s'ha mostrat "tremendament agraït per la rapidesa i la professionalitat" amb què van actuar els cossos d'emergència.
Per la seva banda, l'agent Daniel assegura que aquesta experiència li servirà per conscienciar-se més encara i ja té clar que demanarà "ampliar la formació en salvament i primers auxilis" que va rebre a l'Acadèmia de Policia. De fet, ell creu que "tothom hauria de tenir unes nocions bàsiques de la maniobra d'Heimlich o de reanimació cardiopulmonar (RCP)" perquè en un cas així "cal actuar, qui sigui". Cada any moren a Espanya més de 2.000 persones a causa de l'asfíxia per ennuegament, sent la tercera causa de mort no natural, només per darrere dels suïcidis i les caigudes, i per davant dels accidents de trànsit.
La maniobra d'Heimlich
Més que el Mosso, o la família, la protagonista d'aquesta història és aquesta maniobra, que és el darrer recurs si no s'ha aconseguit expulsar l'objecte que provoca l'ennuegament per un altre recurs.
Abans de fer-la, cal provar els cops a l'esquena, cinc cops entre les escàpules, mentre amb l'altra mà subjectem el pit de la persona. Però si no funciona, cal saber com es fa la maniobra:
Com hem d'actuar en el cas d'un menor d'1 any
En infants menors d'un any no es pot realitzar la maniobra d'Heimlich perquè es podrien lesionar òrgans interns. En aquest cas, col·loqueu el nadó de boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al vostre braç. Doneu-li els cinc cops secs i enèrgics a l'esquena (entre les escàpules), i a continuació gireu-lo. En posició cap amunt, feu-li cinc compressions sobre l'estèrnum en el punt mitjà entre els dos pectorals (mugrons)- amb els dits índex i cor, fins que escupi el cos estrany. Si no respira, practiqueu-li les compressions toràciques.
Menors de -5 anys
Si mostra senyals de fatiga o deixa de tossir o respirar, doneu-li cinc cops ben forts a l'esquena amb el palmell de la mà ben obert, entre les dues espatlles
Adult
Si els cops a l'esquena fallen, intenteu realitzar la maniobra d'Heimlich, que consisteix a fer compressions abdominals, amb la persona accidentada dreta, de manera que ef moviment solucioni l'obstrucció de les vies respiratòries i que causi l'expulsió d'allò que les obstaculitza. Rodegeu-li la cintura per darrere amb els braços i feu força amb els punys cap a dins i cap amunt, a l'alçada de l'estómac.
Si la persona perd el coneixement i deixa de respirar amb normalitat, cal iniciar les compressions toràciques com si féssiu maniobres de reanimació cardiopulmonar. No deixeu de fer-ho fins que arribin els serveis d'emergència.
Aquest cop la història acaba bé, però malauradament no sempre és així.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència