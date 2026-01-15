Senyalització a la carta als veïnats de Solsona
L'Ajuntament renova els plafons que indiquen les masies i obre un termini als veïns perquè notifiquin canvis i suggerències
L'Ajuntament de Solsona ha posat en marxa els treballs de renovació de la senyalització de les masies del Vinyet, una acció que suposa la substitució de fins a 733 senyals en l'àmbit rural del municipi. Aquesta renovació té com a objectiu millorar la visibilitat i la llegibilitat de les indicacions que assenyalen la ubicació de les masies, ja que, després de més de disset anys des de la seva instal·lació a finals de 2008, molts plafons i banderoles s’han deteriorat per l’efecte del temps i el sol, dificultant-ne la lectura.
Els treballs, que inclouen la instal·lació de senyalització vertical de fusta i banderoles d’alumini, afectaran a més de 270 cases de la zona del Vinyet. Els veïns tenen l’oportunitat de comunicar canvis en els noms de les cases o afegir-hi altres masies que no figurin actualment en la senyalització. Les peticions es poden fer fins al final de mes als serveis tècnics municipals, a través de correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat.
Aquesta actuació forma part del pla de mandat de l'Ajuntament de Solsona i té un cost total de 59.522 euros, els quals es distribueixen entre les anualitats 2026-2027. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Dilart, mitjançant l'adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Pel que fa als plafons grans amb plànols i els senyals de dos suports de fusta que també formen part de la senyalització, aquests no seran renovats en aquesta actuació, ja que es preveu una intervenció posterior per substituir els vinils, mantenint les estructures actuals.
Amb aquesta renovació, l'Ajuntament busca no només millorar la qualitat estètica de la senyalització rural, sinó també facilitar l'orientació dels veïns i visitants, i garantir que les masies siguin fàcilment identificables en una zona de gran tradició i arrelament.
