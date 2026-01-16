El Castell de Lladurs reneix, fase final per a una nova realitat cultural
Dues subvencions de la Generalitat i la Diputació permeten l'Ajuntament encarar l'últim any d'obres i activar el pla per fer de l'edifici medieval un nou centre de creació i promoció
El projecte de restauració del Castell de Lladurs entrarà a la seva fase final aquest 2026 gràcies a les subvencions obtingudes per par de la Generalitat i la Diputació, les quals han estat clau per garantir la seva execució. Des de l'inici de les primeres tramitacions fa cinc anys, l'Ajuntament ha estat treballant per recuperar aquest element del patrimoni històric del municipi. L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, ha explicat que la subvenció de la Generalitat i la de la Diputació de Lleida, que ascendeix a 39.148 euros, permetran finançar una part important de les obres que s'executaran aquest any.
Amb un cost total de 253.490,91 euros, la restauració inclou "el tancament del pati que uneix l'església de Sant Martí amb l'edifici del castell, una intervenció necessària per completar les restauracions anteriors i consolidar la part visible del conjunt. Aquestes ajudes ens permeten planificar les obres amb seguretat, garantint que es puguin acabar aquest 2026", ha comentat Rovira.
La intervenció actual complementa les fases anteriors, que han inclòs la restauració de la torre i la sala contínua, així com una intervenció arqueològica que va permetre assegurar l’estat de la base per al tancament del castell. La restauració física del castell té com a objectiu convertir-lo en un centre cultural.
Rovira ha comentat que el castell es destinarà a acollir concerts, xerrades, exposicions i altres activitats culturals. "L'objectiu és crear un espai que connecti la història del castell amb activitats culturals", ha destacat l'alcalde. Un exemple d'aquesta iniciativa és l'observatori astronòmic del Castell de Lladurs, que fa tres anys que està en funcionament i que rep visitants interessats en l'astronomia.
En el futur, Rovira preveu organitzar-hi exposicions permanents sobre la història dels castells de Catalunya Vella. A més, en paral·lel a les obres, l'Ajuntament ja treballa en la programació cultural de les parts que ja s'han restaurat. Un dels primers projectes serà la possible exposició sobre l'aigua a la comarca que actualment s'exposa a Solsona.
Amb aquesta restauració, Lladurs busca consolidar-se com una destinació cultural, aprofitant el patrimoni històric per oferir activitats i esdeveniments que beneficiïn la comunitat local i els visitants.
Centre Astronòmic
El Centre Astronòmic del Castell de Lladurs, ubicat a l'edifici medieval de propietat municipal, és una iniciativa de l'Ajuntament per recuperar aquest element patrimonial. L'objectiu és revaloritzar el castell i donar-li una nova funció que permeti apropar la ciència a la comunitat.
Després de gairebé mil anys d'història, el castell ha esdevingut un espai on es poden organitzar activitats d'astronomia. L'Ajuntament vol aprofitar les condicions d'obscuritat de la zona per oferir activitats d'observació de l'espai. "Volem donar al castell la importància que ha tingut al llarg del temps i crear una activitat que faci servir les seves condicions per l'observació de l'univers", ha comentat l'alcalde, Daniel Rovira.
El centre astronòmic està integrat a l'estructura del castell i ofereix als visitants l'oportunitat d'observar els estels i altres fenòmens astronòmics. Les condicions de foscor nocturna fan de la zona un lloc adequat per aquest tipus d'activitats.
Aquestes observacions són molt ben rebudes pels visitants, que tenen l'oportunitat de viure una experiència relacionada amb l'astronomia. El centre ofereix una activitat educativa, on els assistents poden aprendre sobre els cossos celestes i el seu funcionament.
Equipament del centre
El centre disposa de dos telescopis. El primer és un telescopi de gran potència que permet observar la lluna, els planetes, les galàxies i les nebuloses. El segon telescopi està dissenyat per a l’observació del Sol, permetent als usuaris veure les taques solars, les protuberàncies i les ejeccions de massa coronal quan es produeixen.
Aquesta instal·lació suposa una nova oportunitat per apropar la ciència a la comunitat i als visitants, i consolidar el castell de Lladurs com un punt d'interès cultural i turístic. Amb el Centre Astronòmic, l'Ajuntament vol oferir una experiència educativa i divulgar els coneixements sobre l'espai.
