El Centre Mèdic de Solsona practica la primera interrupció farmacològica de l'embaràs
El departament de Salut destaca que aquesta atenció dona resposta a una demanda del territori i permet garantir un accés més proper, equitatiu i segur
Regió7
El Centre Sanitari del Solsonès ja ha fet la primera interrupció voluntària de l'embaràs a nivell farmacològic. Ara ja pot dur a terme interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) farmacològiques, després que el Servei Català de la Salut hagi aprovat el procediment assistencial i el Departament de Salut hagi donat autorització administrativa al centre sanitari per donar la prestació. I aquests primers dies de l'any, segons ha explicat el mateix departament, ja s'ha posat en pràctica. Aquesta atenció dona resposta a una demanda del territori i de diversos col·lectius, i permet garantir un accés més proper, equitatiu i segur.
La primera interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica al centre s’ha realitzat aquest inici de 2026, fet que marca un pas important en l’ampliació de serveis de salut sexual i reproductiva al Solsonès, evitant desplaçaments a altres comarques i reforçant l’atenció de proximitat.
La interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica és un procediment no quirúrgic, indicat habitualment en les primeres setmanes de gestació, que consisteix en l’administració de medicació específica sota supervisió sanitària. El procés es duu a terme amb seguiment professional, informació prèvia i acompanyament, i es considera un mètode segur, eficaç i avalat pels protocols del Departament de Salut, segons han explicat fonts de la mateixa institució.
Aquest tipus d’IVE permet que el procés es desenvolupi de manera progressiva, amb control clínic i suport emocional, i forma part de la cartera de serveis del sistema públic de salut a Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.
Com accedir al servei al Solsonès
Per accedir a una interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica al Centre Sanitari del Solsonès, cal demanar visita a través del metge de capçalera, o la infermera de referència, que ho trasllada a la llevadora per tal d’aplicar el corresponen protocol d’actuació, que garanteix la informació, l’acompanyament i el seguiment necessaris durant tot el procés.
Amb aquesta nova prestació, el Centre Sanitari del Solsonès reforça el seu compromís amb la salut sexual i reproductiva, l’equitat territorial i l’atenció centrada en les persones, en coordinació amb el Servei Català de la Salut i els protocols del Departament de Salut.
