Gegants de Solsona de tradició nòrdica
La colla gegantera local organitza una trobada d'inspiració noruega per celebrar el Nadal vinking amb el gegant solsoní de mitologia escandinava
Aquest diumenge 18 de gener, Solsona acollirà la segona edició de la Trobada Gegantera Yule, una jornada que evoca la celebració del solstici d’hivern inspirada en la tradició nòrdica de Yule, on es commemora el renaixement de la llum després de les llargues nits d’hivern. L’esdeveniment, organitzat per la Colla Gegantera TonCamp, comptarà amb la participació de deu colles geganteres procedents de diferents indrets de Catalunya i omplirà els carrers del centre històric de la ciutat amb una cercavila i els tradicionals balls de gegants.
La festivitat Yule, també coneguda com el Nadal viking, es vincula amb la figura del Nòrdic, un gegant de la colla solsonina que es presenten dos personatges un sobre l’altre i que estan inspirats en les estètiques dels pobles germànics de l’antiguitat. En aquest tipus de festes, els vikings solien reunir-se al voltant del foc, compartint històries i música. Els gegants de la colla esdevenen, així, una representació d’aquella tradició, un record a aquelles festes que celebraven el solstici amb danses i festes col·lectives.
Així, l’amfitrió de la jornada serà el gegant Nòrdic de Solsona, que en la seva figura presenta Finn i Astrid, dos gegants vinguts de Noruega. Amb una estètica inspirada en els pobles germànics i una gran relació amb la celebració de Yule, aquests gegants seran els encarregats de donar la benvinguda a les colles convidades i guiar la festa al llarg de la jornada. Aquesta figura carismàtica serà el símbol de l’esdeveniment i reflectirà l’esperit nòrdi de la festivitat.
La jornada començarà a les 09:30 h, amb la plantada de gegants a la Plaça del Camp, i a les 11:00 h donarà inici la cercavila que recorrerà diversos carrers i places del nucli antic de Solsona. La cercavila es prolongarà fins a les 13:00 h, moment en què es duran a terme els balls tradicionals a la plaça. Acompanyant els actes, la Xaranga Estrella Band amenitzarà la trobada amb la seva música, afegint un toc festiu i animat a la jornada.
A més de la Colla Geganera TonCamp, seran presents altres colles de gegants procedents de diferents poblacions catalanes, creant un ambient festiu i de gran colorit. Les colles convidades seran: Gegants d’Olesa de Bonesvalls, Capgrossos de Martorell, Gegants de les Borges Blanques, Gegants de Sant Joan d’Espí, Vallbona d’Anoia, Gegants de Sant Joan de les Abadesses, Gegants de Manlleu, Gegant Boig de Moià, Nanos i Gegants de Vinaròs, Ribes de Freser i Gegants de Sarrià de Barcelona. Amb aquesta gran varietat de colles, la trobada es convertirà en una celebració col·lectiva de la cultura gegantera catalana, amb un maridatge entre les tradicions del solstici i les arrels populars.
En aquesta edició, un dels protagonistes serà també la gegant Elena, que aquest 2026 celebra els 30 anys. Per commemorar-ho, l’Elena, juntament amb el Gegant Vell, s’està preparant per a la trobada al Taller d’Escultura Casserres, on, a més, estrenaran nova indumentària. Aquesta renovació és un homenatge a tres dècades de vida del gegant, un dels símbols de la Colla Gegantera TonCamp i de les tradicions de la ciutat.
