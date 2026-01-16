El mosso d'esquadra que va evitar la mort d'un nen a Solsona: "Em vaig fer agent per a poder salvar vides"
La ràpida reacció de l'agent va evitar la tragèdia en un restaurant de la capital del Solsonès
Quan el Daniel es va fer Mosso d'Esquadra, no fa massa temps, tenia clar que volia ajudar la gent i, si podia ser, salvar vides. Però ell es pensava que seria en una baralla, en algun fet violent. I no. En el seu primer destí, Solsona, en Daniel va tenir l'oportunitat de satisfer el seu desig i va ser per un motiu tan simple, i tan perillós, com ennuegar-se amb una patata fregida. En conversa amb Regió7 reflexiona que la seva feina té això, "pots passar d'una incidència "simpàtica" a una desgràcia en qüestió de segons".
El Mosso, de 36 anys i veí de Badalona, diu que encara no ha assimilat tot el que va passar diumenge passat a la capital del Solsonès, "no en soc conscient, encara". El fet és que van ser avisats que un nen s'estava ennuegant, la seva patrulla va arribar en un minut escàs, i sense pensar-s'ho un sol instant, en Daniel va fer la maniobra d'Heimlich al nen i el va salvar. Per ell, "salvar una vida, i més, si és la d'un nen, justifica tots els esforços per ser policia". De fet, assegura que aquesta experiència li servirà per conscienciar-se més encara i ja té clar que demanarà "ampliar la formació en salvament i primers auxilis" que va rebre a l'Acadèmia de Policia. De fet, ell creu que "tothom hauria de tenir unes nocions bàsiques de la maniobra d'Heimlich o de reanimació cardiopulmonar (RCP)" perquè en un cas així "cal actuar, qui sigui". Cada any moren a Espanya més de 2.000 persones a causa de l'asfíxia per ennuegament, sent la tercera causa de mort no natural, només per darrere dels suïcidis i les caigudes, i per davant dels accidents de trànsit.
I és que a vegades, la vida pot canviar en qüestió de segons. L'Ares, de 5 anys, i la seva família (els pares i els avis), veïns de Vilanova i la Geltrú, havien anat a gaudir de la neu al Port del Comte i a l'hora de dinar van decidir aturar-se a Solsona, al restaurant de la Cabana d'en Geli. No havien ni començat a menjar quan el nen es va ennuegar amb una patata fregida de bossa. Segons ha explicat a Regió7 el Francisco, el seu pare, "li vam donar uns cops a l'esquena i semblava que es recuperava, però a poc a poc anava perdent facultats. El vam dur al lavabo i va vomitar, però no millorava".
L'Ares no respirava bé, i a poc a poc anava perdent la consciència. Va ser aleshores quan es va decidir trucar al 112. Eren les 14:21 h. de diumenge 11 de gener.
Paral·lelament, una de les patrulles de Mossos d'Esquadra destinades al Solsonès estava acabant un servei: una persona s'havia quedat tancada dins d'una botiga i acabaven d'alliberar-la quan van rebre l'avís de la Sala: un nen s'està ennuegant. I això és el què es temien. De fet, el Daniel és pare i ja va començar a imaginar-se "com devien estar els pares d'aquest nen i què podrien fer per salvar-lo. Desitjàvem que quan arribéssim ja hi hagués l'ambulància".
Per sort, estaven a prop, i de fet van tardar 1 minut escàs des de l'entrada de l'avís. "Quan arribem a lloc", diu el Daniel, "baixo, i em ve la mare amb el nen en braços. Tenia les extremitats caigudes i el cap cot. I me'l dona". El Mosso diu que no s'ho va pensar i va començar a fer-li la maniobra d'Heimlich: "em vaig sorprendre a mi mateix de la rapidesa amb què vaig reaccionar".
El Daniel li va fer dos cops la maniobra, i al tercer el nen va reaccionar de cop. El va deixar a terra, s'aguantava dret, i començava a respondre preguntes. I en aquell moment va arribar l'ambulància del SEM.
L'ambulància va endur-se'n el nen a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i al cop d'unes hores el Mosso va trucar els pares per a saber que l'Ares estava bé. De moment, no s'han tornat a veure. En declaracions a Regió7, el Francisco, el pare del nen, s'ha mostrat "tremendament agraït per la rapidesa i la professionalitat" amb què van actuar els cossos d'emergència.
La maniobra d'Heimlich
Més que el Mosso, o la família, la protagonista d'aquesta història és aquesta maniobra, que és el darrer recurs si no s'ha aconseguit expulsar l'objecte que provoca l'ennuegament per un altre recurs.
Abans de fer-la, cal provar els cops a l'esquena, cinc cops entre les escàpules, mentre amb l'altra mà subjectem el pit de la persona. Però si no funciona, cal saber com es fa la maniobra:
Com hem d'actuar en el cas d'un menor d'1 any
En infants menors d'un any no es pot realitzar la maniobra d'Heimlich perquè es podrien lesionar òrgans interns. En aquest cas, col·loqueu el nadó de boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al vostre braç. Doneu-li els cinc cops secs i enèrgics a l'esquena (entre les escàpules), i a continuació gireu-lo. En posició cap amunt, feu-li cinc compressions sobre l'estèrnum en el punt mitjà entre els dos pectorals (mugrons)- amb els dits índex i cor, fins que escupi el cos estrany. Si no respira, practiqueu-li les compressions toràciques.
Menors de -5 anys
Si mostra senyals de fatiga o deixa de tossir o respirar, doneu-li cinc cops ben forts a l'esquena amb el palmell de la mà ben obert, entre les dues espatlles
Adult
Si els cops a l'esquena fallen, intenteu realitzar la maniobra d'Heimlich, que consisteix a fer compressions abdominals, amb la persona accidentada dreta, de manera que ef moviment solucioni l'obstrucció de les vies respiratòries i que causi l'expulsió d'allò que les obstaculitza. Rodegeu-li la cintura per darrere amb els braços i feu força amb els punys cap a dins i cap amunt, a l'alçada de l'estómac.
Si la persona perd el coneixement i deixa de respirar amb normalitat, cal iniciar les compressions toràciques com si féssiu maniobres de reanimació cardiopulmonar. No deixeu de fer-ho fins que arribin els serveis d'emergència.
Aquest cop la història acaba bé, però malauradament no sempre és així.
