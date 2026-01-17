Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desbordaments i despreniments per la pluja a Solsona

L’Ajuntament demana evitar les zones de ribera i extremar la prudència

La ribera desbordada al seu pas per Solsona

La ribera desbordada al seu pas per Solsona / Ajuntament de Solsona

Núria León

Núria León

Solsona

Les intenses precipitacions caigudes al llarg d’aquest dissabte han obligat l’Ajuntament de Solsona a activar el Pla de protecció civil municipal en fase d’emergència 1 per risc d’inundacions. El consistori ha fet una crida a la població perquè no s’apropi a les zones de la ribera per motius de seguretat, davant l’augment del cabal i el risc de nous desbordaments.

Les pluges han provocat el tall de diverses vies del municipi, entre les quals el camí de Cal Pateto, el camí que mena a Prefabricats El Tossal a les partides de Santa Llúcia i Sant Bernat, el pont que uneix els carrers dels Tints i de la Font del Corb, sota l’edifici de Correus, i el camí de la Font del Corb a l’altura del trencant de Cal Meix. A banda dels talls viaris, també s’han registrat despreniments al parc de la Mare de la Font i a la zona de Sant Bernat, fet que ha incrementat el risc per a vianants i vehicles.

La ribera desborada al seu pas per Solsona

La ribera desbordada al seu pas per Solsona / Ajuntament de Solsona

Des de l’Ajuntament es demana màxima prudència i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d’emergència.

Alguns camins han hagut de ser tallats per la Policia Local

Alguns camins han hagut de ser tallats per la Policia Local / Ajuntament de Solsona

