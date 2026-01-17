Desbordaments i despreniments per la pluja a Solsona
L’Ajuntament demana evitar les zones de ribera i extremar la prudència
Les intenses precipitacions caigudes al llarg d’aquest dissabte han obligat l’Ajuntament de Solsona a activar el Pla de protecció civil municipal en fase d’emergència 1 per risc d’inundacions. El consistori ha fet una crida a la població perquè no s’apropi a les zones de la ribera per motius de seguretat, davant l’augment del cabal i el risc de nous desbordaments.
Les pluges han provocat el tall de diverses vies del municipi, entre les quals el camí de Cal Pateto, el camí que mena a Prefabricats El Tossal a les partides de Santa Llúcia i Sant Bernat, el pont que uneix els carrers dels Tints i de la Font del Corb, sota l’edifici de Correus, i el camí de la Font del Corb a l’altura del trencant de Cal Meix. A banda dels talls viaris, també s’han registrat despreniments al parc de la Mare de la Font i a la zona de Sant Bernat, fet que ha incrementat el risc per a vianants i vehicles.
Des de l’Ajuntament es demana màxima prudència i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d’emergència.
