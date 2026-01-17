Solsona activa el projecte per convertir Cal Metge Soler en la casa de les entitats
Una inversió de dos milions ha de permetre conjuntament amb la reforma de Cal Manel la creació de l'esperada des de fa vint anys Illa Cultural
Solsona ha activat la tramitació per a un dels seus projectes culturals més ambiciosos: la creació d’una Illa Cultural al centre de la ciutat. Aquest projecte inclou la rehabilitació de Cal Metge Soler i Cal Manel i es materialitzarà en els pròxims dos anys després de més de vint anys d’espera. El responsable de Cultura de l’Ajuntament de Solsona, Albert Colell, ha explicat com aquesta iniciativa respon a una necessitat històrica i estratègica per a la ciutat. Finalment Cal Metge Soler serà una casa d'entitats per al teixit associatiu local i Cal Manel un edifici administratiu per a l'àmbit cultural.
Segons Colell, "el projecte va començar fa més de 20 anys, quan es va construir la biblioteca Carles Morató. Des de llavors, es va començar a parlar de la creació d’una illa cultural que inclogués aquests edificis històrics, com Cal Manel i Cal Metge Soler, i que tots ells es dediquessin a la cultura, tal com ja va passar amb la biblioteca".
Un projecte llargament esperat
L'objectiu de l'Illa Cultural i del nou replantejament de Cal Metge Soler és donar resposta a la necessitat d’espais per a les entitats culturals de la ciutat. Solsona ha vist un creixement notable de les seves activitats en els últims anys, i els espais disponibles es queden petits. "La capacitat d'acollir les activitats culturals és un dels punts forts del projecte", ha explicat Colell. Aquests edificis, especialment Cal Metge Soler, que data del segle XV, tindrà una segona vida gràcies a la rehabilitació que es planteja. "Amb aquests edificis reformat, recuperarem elements històrics únics, tal com es va fer amb les golfes on van aparèixer grafitis del segle XVII", segons ha afegit Colell.
Aquesta intervenció planteja doncs oferir una plataforma on les entitats culturals i les associacions locals puguin desenvolupar les seves activitats de manera més àmplia i organitzada. La rehabilitació de Cal Metge Soler podria complementar la seva funció de casa d’entitats amb la creació, també, de mòduls per a l'assaig de grups musicals i espais polivalents per a la celebració d'activitats públiques.
Calendari de treball i finançament
El projecte es desenvoluparà amb un calendari que, segons Colell, preveu que aquest any es faci el projecte arquitectònic pel que fa a la redacció i que l’inici de les obres sigui ja el 2027 , amb la inauguració de Cal Metge Soler prevista per començaments del 2028. "Creiem que aquest calendari és realista, i estem treballant per garantir que les obres puguin finalitzar dins d’aquests terminis", ha explicat el responsable de Cultura.
Pel que fa al finançament, el projecte comptarà amb recursos propis de l’Ajuntament i subvencions externes. La rehabilitació de Cal Metge Soler té un cost d'uns dos milions d’euros, dels quals una part serà finançada per recursos propis i una altra part mitjançant subvencions. La redacció costarà 50.000 euros i les obres 1.800.000 euros. Així, el 70% correspondrà al Pla de Barris i el 30% a recursos propis i altres subvencions.Pel que fa al projecte de Cal Manel, el pressupost és d'uns 300.000 euros perquè l'edifici ja està molt acondicionat per acollir oficines.
Un projecte clau per a la ciutat
Aquest projecte es considera una de les actuacions més importants per a la ciutat en l’àmbit cultural d’aquest mandat. "Rehabilitar Cal Metge Soler i Cal Manel és una prioritat per a l’Ajuntament. És una inversió en el futur de Solsona, una inversió per a la cultura i el benestar social de la ciutat", ha afirmat Colell. Aquestes obres, que transformaran dos dels edificis més emblemàtics del centre de Solsona, també contribuiran a dinamitzar la ciutat, atraient nous visitants i afavorint la cohesió social a través de la cultura.
