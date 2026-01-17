Solsona amplia la celebració de Sant Antoni amb una jornada especial a l’abril
La festa central es viu aquest dissabte amb l'esmorzar popular i la desfilada fins la benedicció del pa
Aquest cap de setmana, Solsona viu els actes centrals de la festa de Sant Antoni Abat, patró dels traginers i dels animals. A més de les activitats programades per aquest cap de setmana, la festa s’ampliarà amb una jornada addicional el 19 d’abril, amb l'objectiu de recuperar les tradicions de la festivitat.
La celebració començarà dissabte amb un esmorzar popular, seguit de la desfilada de la comitiva des de la plaça del Camp fins a l’església, on tindrà lloc la missa i la benedicció del pa. Després es realitzarà la cercavila i la benedicció dels animals, i es podrà participar en un dinar popular a la sala polivalent. La jornada finalitzarà amb un ball a la tarda a càrrec de Cafè Trio.
Els pendonistes d’aquest any, Laia Cererols, Ismael Fernández i Genís Jordan, han organitzat activitats amb l'objectiu d'atreure la participació del públic jove. La proposta inclou una segona jornada el 19 d’abril, amb un esmorzar popular, els tres tombs, la cagada, una gimcana, un dinar popular i un ball. A la jornada es farà oficial el relleu de pendonistes, que organitzen l’esdeveniment juntament amb Cofestas.
Sant Antoni a Sant Llorenç
Enguany, la festa de Sant Antoni Abat coincideix amb la celebració de Sant Llorenç. Els actes comencen divendres a la nit al bar Jardí amb un ball i una rifa. El programa central serà dissabte, amb un esmorzar popular, una missa, una cercavila amb els cavalls i la benedicció dels animals. A la tarda, es farà una altra cercavila amb música a càrrec de Lluís Atcher, que finalitzarà a la plaça Major amb els Tres Tombs. La festa culminarà amb un concert de Back to Texas al bar Rollers.
