Solsona pren la temperatura al clima comercial
L’alumnat de l'escola Arrels participa com a enquestador en un projecte que ajuda a conèixer millor el teixit de botigues
L’Ajuntament de Solsona, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, ha posat en marxa aquesta setmana una enquesta de clima comercial. Aquesta iniciativa té com a objectiu actualitzar l’anàlisi sobre la situació del comerç local i obtenir dades per millorar les polítiques i serveis municipals dirigits a aquest sector.
L’enquesta, que es realitzarà de manera presencial als 200 establiments comercials del municipi, compta amb la col·laboració d’una quarantena d’alumnes de 1r i 2n de Cicle Formatiu d’Activitats Comercials de l’Escola Arrels. La participació dels estudiants forma part del seu procés formatiu, proporcionant-los l’oportunitat d’aprendre de primera mà sobre el teixit comercial de Solsona, alhora que practiquen tècniques d’enquesta i aplicacions estadístiques i metodologies d’anàlisi d’opinió.
Objectius de l’enquesta
Els principals objectius de l’enquesta són analitzar el grau de coneixement i satisfacció dels serveis que ofereix l’Agència de Desenvolupament Local, així com identificar les necessitats, mancances i possibles línies de millora en el suport municipal al comerç local. A més, l’enquesta aborda qüestions relacionades amb les previsions econòmiques dels establiments per al 2025 i 2026, les seves opinions sobre les campanyes de promoció comercial que es duen a terme al llarg de l’any i les seves intencions sobre el futur del negoci, com ara si tenen previst traspassar-lo o jubilar-se en els propers cinc anys.
Cooperació entre administració, comerç i educació
En aquesta edició, que és la cinquena, l’Ajuntament destaca la importància de la col·laboració entre els establiments comercials, l’Escola Arrels i l’Administració Local. El projecte no només serveix per obtenir informació clau per al desenvolupament de polítiques de comerç, sinó també per oferir una formació pràctica a l’alumnat de l’Escola Arrels. “Aquesta enquesta permet reforçar els vincles entre el comerç local, les entitats educatives i l’Ajuntament, creant un espai de cooperació mútua”, explica el consistori en un comunicat.
Les dades recollides durant el treball de camp seran utilitzades exclusivament amb finalitats tècniques i de planificació, assegurant en tot moment la confidencialitat de la informació obtinguda. La seva aplicació servirà per orientar les futures accions municipals a favor del comerç de proximitat i per desenvolupar nous serveis de suport adaptats a les necessitats dels establiments locals.
Una eina per al desenvolupament local
La nova edició de l’enquesta arriba en un moment clau per al desenvolupament econòmic de Solsona. L’enquesta permet conèixer de manera precisa la situació actual del comerç i les seves perspectives de futur, fet que ajudarà l'Ajuntament a dissenyar mesures de suport més ajustades i eficients. Així mateix, el treball conjunt amb l'Escola Arrels també aporta un component de formació pràctica per als joves del municipi, convertint-se en una eina valuosa per a la seva inserció professional.
Aquesta enquesta forma part dels programes de suport al desenvolupament local, finançats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Solsona ha agraït la col·laboració de tots els establiments comercials participants i de l'Escola Arrels per fer possible una nova edició d'aquesta important iniciativa que afavoreix tant l’economia local com la formació dels futurs professionals del sector.
