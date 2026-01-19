Sant Llorenç de Morunys restaurarà el campanar pel risc actual de despreniments
Les obres garantiran la seguretat estructural i obriran la porta a futures visites turístiques a l'atalaia
Sant Llorenç de Morunys iniciarà un projecte de restauració del campanar de l'església parroquial amb l'objectiu de consolidar l'estructura i millorar la seguretat del monument. Les obres, que començaran aquest any, se centren especialment en la reforma interior de la torre, amb l'objectiu de garantir la seguretat del campanar i millorar l'accés, així com el suport de les campanes. El cost total de l'actuació ascendeix a 42.500 euros, amb una subvenció concedida de 25.456 euros per finançar part dels treballs.
Segons l’alcalde, Francesc Riu, la restauració no implicarà la substitució de les campanes, que continuaran en el seu lloc, ja que l'objectiu principal és resoldre els problemes estructurals del campanar, on algunes pedres es trobaven en mal estat. Aquesta actuació, que es durà a terme amb la subvenció que ha de ser executada durant aquest any, té un termini d'execució que s’estima en mesos.
Pel que fa a les possibles visites turístiques al campanar, Riu ha indicat que, tot i que encara no hi ha res decidit, la idea inicial és consolidar l'estructura i, més endavant, estudiar la possibilitat de fer el campanar visitables. No obstant això, aquest projecte estaria pendent d'una segona fase i de la creació d'un projecte específic que, en cas que es materialitzi, permetria als visitants accedir-hi. Per fer-ho, seria necessari un acord amb la parròquia, propietària de l'església i el campanar, ja que aquests béns són de la parròquia de Sant Llorenç de Morunys. La col·laboració entre l'ajuntament, el Bisbat i la parròquia serà fonamental per tirar endavant aquest projecte de restauració i visita.
L’actual església parroquial de Sant Llorenç de Morunys, declarada monument històrico-artístic el 26 de febrer de l’any 1976, es troba situada a l’extrem nord-occidental de l’antic nucli murat de la vila, al costat de la muralla dels segles XIII-XIV i a prop del portal de la Canal, un dels elements històrics més emblemàtics del municipi. Aquesta església ocupa una posició destacada entre la plaça de l’Església i el carrer Estret o de la Mare de Déu dels Colls, a prop del nucli antic i de les restes medievals de la vila. La restauració del campanar, doncs, no només suposa una millora de l'estructura, sinó que també contribui a preservar un element fonamental del patrimoni arquitectònic de Sant Llorenç de Morunys.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria