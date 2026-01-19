Solsona instal·la el primer desfibril·lador extern automàtic (DEA) a l’exterior, accessible les 24 hores del dia
Es troba en una de les parets de davant l’ajuntament, just a sota de la imatge de santa Susanna
Solsona ja té un desfibril·lador extern automàtic (DEA) al carrer, accessible les 24 hores del dia, amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat en cas d’emergències per aturada cardiorespiratòria fora de l’horari d’obertura dels equipaments municipals.
Fins ara, tots els desfibril·ladors municipals es trobaven ubicats en espais interiors amb horaris limitats. Per aquest motiu, el consistori ha decidit traslladar a l’exterior de l’edifici el DEA que inicialment estava instal·lat al vestíbul de la casa consistorial. Ara es troba, en una de les parets de davant l’ajuntament, just a sota de la imatge de santa Susanna, un punt cèntric i fàcilment identificable.
Per dur a terme aquesta actuació, s’ha contractat l’empresa Neosalus Solutions, que s’ha encarregat del trasllat de l’aparell, de la instal·lació d’una vitrina exterior, de l’adquisició d’una maleta estanca, d’un mòdul de comunicació bidireccional amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com del monitoratge de l’operativitat del DEA les 24 hores i d’un sistema de geolocalització de l’equip. El cost total del servei, inclòs el manteniment, ha estat de 992 euros.
Els desfibril·ladors externs automàtics permeten administrar una descàrrega elèctrica al cor d’una persona amb aturada cardiorespiratòria en els primers minuts mentre s’espera l’arribada dels professionals sanitaris. Segons fonts del Departament de Salut, utilitzar-los abans de l’arribada del SEM s’associa amb gairebé el doble de supervivència en casos d’aturada cardíaca extrahospitalària. De fet, a Solsona, el DEA instal·lat a l’ajuntament ja va contribuir a salvar la vida d’una persona que va patir una emergència al carrer.
Actualment, l’Ajuntament de Solsona disposa de nou desfibril·ladors fixos repartits per la ciutat: a més d’aquest de l’espai exterior, a la biblioteca, el teatre comarcal, la sala polivalent, el casal de Cultura i Joventut, el camp de futbol, les pistes de tenis, i la llar d’infants municipal, aquesta última amb adaptador pediàtric. Igualment, la Policia Local té un equip mòbil també amb adaptador pediàtric.
Segons un comunicat de l'Ajuntament, amb aquesta nova instal·lació, el consistori reforça el seu compromís amb la salut pública i la resposta ràpida davant les emergències cardíaques.
