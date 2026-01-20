El Carnaval de Solsona, a la gran pantalla
El Cine París programa en col·laboració amb l'associació de la festa una projecció de les imatges de l'any passat per escalfar l'ambient
El Carnaval de Solsona es prepara per viure una nova expleriència amb la projecció de la pel·lícula oficial del Carnaval 2025 al Cine París. Un esdeveniment que portarà l’essència del carnaval solsoní a la gran pantalla, amb una festa especial per a tots els amants de la tradició, segons han explicat els responsables de la festa.
La projecció tindrà lloc el pròxim 23 de gener i les entrades es podran adquirir directament a la taquilla del cinema. Els socis podran gaudir de l'esdeveniment de manera gratuïta, mentre que per a les persones no sòcies el preu serà de 5 euros. A més, l’obertura de portes serà a dos quarts de deu, moment en què l’assistència podrà gaudir d’un espectacle en directe vingut directament des de Nova Orleans, per a donar la benvinguda a la festa, tal com han avançat els organitzadors.
L’esdeveniment estarà limitat a 400 seients, per la qual cosa es recomana arribar aviat per assegurar una plaça. Els organitzadors han destacat que per fer més àgil la projecció, aquest any no s’emetrà la tradicional pel·lícula del Carnaval Infantil, centrant-se exclusivament en les imatges que capturen l'esperit del Carnaval de Solsona 2025.
Un dels grans atractius de la projecció serà la possibilitat de gaudir de la pel·lícula del Carnaval en companyia de la teva comparsa, en un ambient únic que convertirà el Cine París en un punt de trobada per a tota la ciutat. “El millor de la pel·lícula del Carnaval és veure-la amb la teva comparsa… i ara ho podràs fer amb TOT Solsona!”, han destacat des de l’organització.
Aquest esdeveniment promet ser una cita clau per als solsonins i solsonines, amb la possibilitat de compartir una experiència inoblidable i reviure els moments més destacats de la festa en una pantalla gegant. Un any més, el Carnaval de Solsona s’adapta als temps moderns, fent-se present en un dels espais més emblemàtics de la vila, el Cine París.
