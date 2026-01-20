Projecte Solsonianes: "volem convertir el Museu de Solsona en un aula viva per als alumnes del territori"
La tècnica d'Educació i Cultura Anna Roca explica que la nova proposta educativa connecta el patrimoni local amb els continguts curriculars, oferint experiències pràctiques i vivencials fora de l’aula per als centres del Solsonès.
El projecte Solsonianes ha arribat per consolidar-se com una eina educativa única en el Solsonès, amb l'objectiu de situar el patrimoni cultural i el territori al centre del procés d'aprenentatge dels centres educatius locals. En paraules d'Anna Roca, Tècnica del programa Cultura i Educació de Solsona, "és important que els alumnes surtin de l’aula i aprenguin en contextos reals perquè aquests tipus d’aprenentatges són molt més profunds, molt més duradors i, per tant, molt més transportables a la vida real que es trobaran després". Així, Solsonianes neix amb la intenció de convertir el Museu de Solsona en un espai d’aprenentatge que complementi els coneixements adquirits a l’escola. El Museu conjuntament amb el departament de Cultura han exposat les claus del projecte a través d'un vídeo en el qual Roca n'analitza els objectius.
El projecte, impulsat pels serveis educatius del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, en coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics del Solsonès (CRP), vol apropar el patrimoni als alumnes de manera pràctica i connectada amb la realitat del territori. "La connexió entre el patrimoni i el currículum educatiu l'hem fet a través del CRP", explica Roca, destacant el paper fonamental d'aquest centre a l’hora d’ajudar a identificar les competències curriculars relacionades amb el patrimoni i com es poden treballar a l’aula.
Aquesta iniciativa proposa un aprendre vivencial fora del marc tradicional de l’aula, amb exposicions que sorgeixen a partir de projectes escolars que després es poden presentar al museu. "Jo crec que és una manera diferent d’aprendre perquè treballem a fora de l’institut i fem coses que normalment no fem a la classe", afegeix Anna Roca, ressaltant els beneficis d'aquest tipus d'ensenyament pràctic.
A través de Solsonianes, els alumnes poden treballar i conèixer millor la seva cultura local, un aspecte que també contribueix al desenvolupament d’una ciutadania més crítica i respectuosa amb el seu patrimoni. Com explica Roca, "un projecte d’aquestes característiques el que porta és el foment d’una ciutadania més crítica, més coneixedora del seu propi patrimoni, per tant es preveu que sigui una ciutadania que el cuidi més".
El projecte Solsonianes és una nova eina educativa adreçada als centres educatius del Solsonès, impulsada des del Servei Educatiu del Museu de Solsona, en coordinació amb el CRP. Aquest projecte busca oferir experiències educatives connectades amb el patrimoni i el territori, i es presenta com una oportunitat per treballar continguts curriculars des d’una perspectiva pràctica i contextualitzada. Amb activitats que van des de visites escolars fins a tallers temàtics, Solsonianes fomenta la participació activa dels alumnes i les escoles, incloent-hi iniciatives com la creació de la marca gràfica del projecte, desenvolupada per l’alumnat de 3r d’ESO de l'Institut de Solsona.
Finalment, el projecte busca establir un marc estable de col·laboració entre les escoles, el museu i les institucions culturals de la comarca. Amb activitats i propostes que s'aniran desplegant progressivament, es vol posar en valor tant el patrimoni material com immaterial del Solsonès com a recurs educatiu de primer ordre. Des del Museu de Solsona, es reafirma la voluntat de consolidar Solsonianes com una plataforma d'aprenentatge innovadora i connectada amb l'entorn, amb la qual cosa es reforça el paper de la institució com a agent educatiu dins la comunitat.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova