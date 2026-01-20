Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsonès i Cardona convoquen la Jornada Punt Empresa

Durant la trobada es presentaran els resultats d’una enquesta sobre necessitats i perfils professionals del territori

La jornada PuntEmpresa de l'any passat

Miquel Spa

Solsona

Empresaris i emprenedors del Solsonès i Cardona estan convocats a la vuitena edició de la Jornada Punt Empresa, que se celebrarà dimecres 28 de gener a la una del migdia a l’auditori de la sala polivalent de Solsona. La trobada servirà per presentar el catàleg de serveis de suport a l’empresa d’aquest any i els resultats d’una enquesta sobre necessitats i perfils professionals del territori.

L’acte està organitzat per l’Agència de Desenvolupament Local. La seva directora, Glòria Domínguez, exposarà els serveis adreçats al teixit empresarial, que inclouen acompanyament i assessorament personalitzat, gestió d’ajuts municipals, intermediació laboral i formació.

El programa també donarà a conèixer algunes de les iniciatives previstes per al 2026, com una visita de cooperació empresarial al Hub Forestal d’Olius, inaugurat l’any passat. Pel que fa a la formació, el primer seminari de l’any es farà el 3 de febrer al matí i estarà centrat en la definició d’actuacions estratègiques.

Després del dinar, la jornada continuarà amb una conferència sobre economia i gestió empresarial. La sessió abordarà l’impacte de l’activitat empresarial en els àmbits social, econòmic i mediambiental.

La participació a la Jornada Punt Empresa és gratuïta, però cal inscripció prèvia. En l’edició de l’any passat hi van assistir prop de noranta participants.

