Seguretat al Carnaval de Solsona: un codi amb bengales atura els actes multitudinaris si hi ha incidents
L’Ajuntament i els cossos policials i civils revisen els protocols d’actuació, amb un pla específic per a la penjada i la despenjada del ruc
L’Ajuntament de Solsona ha celebrat la reunió anual de coordinació del dispositiu de seguretat del Carnaval, una trobada que es fa cada any unes setmanes abans de la festa per garantir el bon desenvolupament dels actes i minimitzar els riscos. La sessió ha estat presidida per l’alcaldessa, Judit Gisbert.
A la reunió hi han participat representants de l’Associació de Festes del Carnaval, encapçalats pel seu president, Àlex Vilanova; la regidora de Governació, Esther Espluga; així com membres de tots els cossos de policia, dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques del Solsonès i la Catalunya Central, i d’altres serveis sanitaris.
Durant la trobada s’han repassat tots els actes previstos en el programa del Carnaval, que s’estendrà del dissabte 7 de febrer fins al dimecres de cendra, el dia 18. Igualment, s’han revisat els diferents documents de planificació i seguretat, amb especial atenció al pla específic d’autoprotecció de la penjada i la despenjada del ruc, un dels moments més emblemàtics i multitudinaris de la festa.
Aquest pla estableix, entre altres mesures, el sistema d’avís mitjançant bengales, que es podrien encendre en cas que fos necessari aturar l’activitat i procedir a l’evacuació de l’espai. També fixa els accessos dels serveis d’emergència, de manera que el transport sanitari accedeixi a la plaça del Ruc pel carrer de la Regata, mentre que els Bombers ho facin pel carrer de Sant Pau.
El Carnaval de Solsona compta, a més, amb un protocol d’actuació per a emergències integrat dins el Pla de protecció civil municipal. Aquest document preveu la ubicació de les ambulàncies en els actes que requereixen la seva presència, així com les pautes generals d’intervenció, els sistemes d’avís a la població i les mesures de protecció a aplicar en cas d’incident.
