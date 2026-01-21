Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Solsonès obre el debat: envellir al món rural

La cooperativa l’Arada convoca un plenari participatiu al Miracle per analitzar pensions, serveis socials i reptes de la tercera edat a la comarca

Una trobada de gent gran del Solsonès per a la realització de la diagnosi d'edat

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Solsonès obrirà aquest mes un espai de reflexió col·lectiva sobre un dels grans reptes del territori: l’envelliment de la població al món rural. La cooperativa l’Arada, en el marc del pla de desenvolupament comunitari Actua, ha convocat per al proper dissabte 24 de gener el Plenari General, una jornada oberta a tota la ciutadania per compartir inquietuds, necessitats i propostes al voltant d’aquesta problemàtica.

La trobada tindrà lloc al Santuari del Miracle a partir de les deu del matí i servirà també per recuperar els continguts que s’havien de tractar en una primera sessió prevista el 13 de desembre, que finalment no es va poder celebrar. L’objectiu és afavorir el diàleg entre veïns, entitats i institucions per construir una diagnosi compartida i definir possibles línies d’actuació adaptades a la realitat del Solsonès i del conjunt del món rural.

Durant la jornada s’abordaran qüestions com la situació actual de les pensions contributives i no contributives, amb especial atenció als treballadors autònoms i al sector agrari, així com l’estat dels serveis socials d’atenció a la vellesa.

El debat comptarà amb la participació de diversos experts. Salomó Torres, representant de la Unió de Pagesos, exposarà el context actual de les pensions al món rural. Per la seva banda, Mireia Vall, experta en polítiques socials i exdirectora general de Serveis Socials de la Generalitat, parlarà del paper dels serveis socials en l’atenció a les persones grans. Finalment, Alícia Torrent, cap d’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès, oferirà una visió específica de les prestacions socials existents a la comarca.

La jornada es clourà amb el plenari participatiu, un espai obert de debat on es podran compartir opinions i reflexions sobre l’envelliment al món rural i a la pagesia, amb especial èmfasi en la situació actual del Solsonès.

Per facilitar l’organització, cal inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a actua@larada.coop

