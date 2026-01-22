Solsona modernitza la xarxa d’aigua amb control de consum en línia
Els treballs inclouen la sectorització de la Cabana d’en Geli i la instal·lació d’un sistema de control en línia per garantir la qualitat del subministrament abans del juny
L’Ajuntament de Solsona ha publicat la licitació d’unes obres de modernització de la xarxa d’aigua amb un pressupost total de 305.470 euros. Els treballs inclouen la sectorització de la xarxa a la zona de la Cabana d’en Geli i la instal·lació d’un sistema de control en línia per mesurar la demanda, la pressió i la qualitat de l’aigua en temps real.
El projecte, redactat per l’enginyer municipal, té com a objectiu principal garantir la qualitat del subministrament, reduir la incidència d’avaries i renovar trams de canonades antigues. A més, s’incorporaran sistemes de telegestió i telecontrol per optimitzar el funcionament de la xarxa, millorar la sostenibilitat energètica i afavorir una gestió més eficient dels recursos.
Les obres es divideixen en dos lots: la sectorització de la xarxa a la Cabana d’en Geli, la partida de Sant Honorat i el polígon de la Vinya del Teuler, amb un import de 179.092 euros, i la instal·lació del sistema de qualitat en línia, pressupostada en 126.379 euros. L’Ajuntament compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, que cobreix el 66% del cost total, és a dir, 201.964 euros.
El termini d’execució és de tres mesos per al primer lot i dos mesos per al segon, amb la possibilitat de dur-los a terme de manera simultània. Segons les condicions de la subvenció, els treballs han d’estar finalitzats abans del juny.
El regidor de Serveis, Joan Parcerisa, ha destacat que “aquest projecte respon a una de les prioritats del govern municipal: posar al dia una xarxa de 120 quilòmetres de canonades, complexa i antiga, per millorar-ne el rendiment tècnic, reduir avaries i garantir un subministrament de qualitat”.
La línia que subministra a la Cabana d’en Geli, la Creu de Sant Joan (Cissa), la Cabana del Silo i els polígons industrials presenta problemes de sobrepressió, amb valors entre 85 i 95 metres de columna d’aigua, cosa que provoca avaries recurrents i malbaratament d’aigua.
La sectorització amb un traçat de 350 metres de nova conducció permetrà regular la pressió a 35-40 mca, millorar l’eficiència, reduir fuites i facilitar el manteniment de la infraestructura. També es faran derivacions a la xarxa del polígon de la Vinya del Teuler i a la partida de Sant Honorat, donant servei a naus industrials, domicilis i finques rurals.
El sistema de telegestió i monitoratge permetrà analitzar paràmetres com el pH, la terbolesa i el clor lliure en temps real, garantint la seguretat dels consumidors.
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 9 de febrer a les 15 h, a través del perfil del contractant de l’Ajuntament.
