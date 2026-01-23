Centre de Ciència i Tecnologia Forestal: Europa estudia com s'adapta al canvi climàtic
El projecte RES-MAB analitza al Mont-Ventoux com les pràctiques agroforestals tradicionals i el patrimoni socioecològic poden reforçar la resiliència dels territoris mediterranis amb el nou clima
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal del Solsonès (CTFC) participa en una etapa clau del projecte europeu RES-MAB, orientat a afrontar els reptes del canvi climàtic a la regió mediterrània. La recerca s’ha desenvolupat a la Reserva de la Biosfera del Mont-Ventoux (França), considerada un “laboratori viu” per analitzar com les pràctiques agroforestals tradicionals i el patrimoni socioecològic contribueixen a la gestió integrada de recursos en l’enfocament WEFE-Nexus (Aigua-Energia-Alimentació-Ecosistemes).
L’investigador associat del CTFC, Esteve Viñals, ha centrat la seva recerca en els paisatges culturals mediterranis, estudiant els serveis ecosistèmics culturals i les pràctiques tradicionals per determinar com poden millorar la resiliència territorial davant el canvi climàtic.
El projecte ha inclòs entrevistes en profunditat amb actors locals, com propietaris de terres, gestors agroforestals i institucions expertes. Aquest enfocament participatiu permet cocrear solucions adaptades a les necessitats dels territoris i reforçar la presa de decisions informada de les comunitats locals.
Les dades recollides s’integren en les eines de modelització socioecològica del WEFE-SEM Tool, facilitant l’equilibri entre activitat humana i conservació de la natura dins de les reserves de la biosfera de la UNESCO. Aquest treball permet al CTFC i als seus socis europeus avançar cap a estratègies de gestió del territori més sostenibles i resilient davant els efectes del canvi climàtic.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències