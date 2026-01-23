Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal: Europa estudia com s'adapta al canvi climàtic

El projecte RES-MAB analitza al Mont-Ventoux com les pràctiques agroforestals tradicionals i el patrimoni socioecològic poden reforçar la resiliència dels territoris mediterranis amb el nou clima

L'investigador associat del CTFC Esteve Viñals

L'investigador associat del CTFC Esteve Viñals / CTFC

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal del Solsonès (CTFC) participa en una etapa clau del projecte europeu RES-MAB, orientat a afrontar els reptes del canvi climàtic a la regió mediterrània. La recerca s’ha desenvolupat a la Reserva de la Biosfera del Mont-Ventoux (França), considerada un “laboratori viu” per analitzar com les pràctiques agroforestals tradicionals i el patrimoni socioecològic contribueixen a la gestió integrada de recursos en l’enfocament WEFE-Nexus (Aigua-Energia-Alimentació-Ecosistemes).

L’investigador associat del CTFC, Esteve Viñals, ha centrat la seva recerca en els paisatges culturals mediterranis, estudiant els serveis ecosistèmics culturals i les pràctiques tradicionals per determinar com poden millorar la resiliència territorial davant el canvi climàtic.

El projecte ha inclòs entrevistes en profunditat amb actors locals, com propietaris de terres, gestors agroforestals i institucions expertes. Aquest enfocament participatiu permet cocrear solucions adaptades a les necessitats dels territoris i reforçar la presa de decisions informada de les comunitats locals.

Les dades recollides s’integren en les eines de modelització socioecològica del WEFE-SEM Tool, facilitant l’equilibri entre activitat humana i conservació de la natura dins de les reserves de la biosfera de la UNESCO. Aquest treball permet al CTFC i als seus socis europeus avançar cap a estratègies de gestió del territori més sostenibles i resilient davant els efectes del canvi climàtic.

