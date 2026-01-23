El Solsonès connecta el bosc: sensors intel·ligents contra el foc
Una trentena de dispositius remots recolliran dades climàtiques per ajustar els mapes de risc d’incendi i facilitar noves aplicacions per als ramaders
La Vall de Lord serà l’escenari d’una prova pilot destinada a augmentar la precisió dels mapes de risc d’incendi forestal. El projecte preveu la instal·lació d’una trentena de sensors en llocs remots, amb la possibilitat que posteriorment s’utilitzin en dispositius d’internet de les coses, com ara per permetre que els ramaders localitzin el seu bestiar amb collar GPS.
Actualment, els mapes de risc d’incendi disposen de píxels de cinc quilòmetres quadrats, i l’objectiu és ajustar aquesta informació per obtenir una representació més detallada del territori. La primera fase ha consistit en seleccionar 15 zones climàtiques basant-se en variables d’alçada i radiació, que han permès identificar àrees amb vegetació similar i descartar les que no eren representatives. En aquest sentit, els ajuntaments involucrats s'han reunit per decidir la ubicació de les antenes que recolliran la informació dels sensors.
Els sensors comptaran amb bateries de llarga durada, de sis a vuit anys, i les dades climàtiques que recullin es tractaran amb intel·ligència artificial per millorar la predicció del risc d’incendi. Aquesta prova pilot servirà com a model per a futures implantacions similars a la resta del país, reforçant la gestió preventiva del risc forestal i els serveis de suport als ramaders.
