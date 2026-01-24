Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers realitzen 25 actuacions a la Catalunya Central per incidències derivades de la nevada

La majoria dels serveis han estat per vehicles encallats a la neu, caiguda d’arbres i despreniments a causa de la nevada

Actuació a Cardona per cotxes encallats

Actuació a Cardona per cotxes encallats / Bombers de la Generalitat

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Els Bombers de la Generalitat han dut a terme 25 actuacions a la Regió d’Emergències Centre fins aquest dissabte a les 2 del migdia, 11 de les quals han estat directament relacionades amb la neu, en el marc del temporal que afecta diverses comarques de la Catalunya Central. Les intervencions s’han produït principalment entre les 12 i les 2. Les principals incidències han estat vehicles encallats per la neu, per exemple a Cardona o Santa Maria d'Oló; també arbres caiguts com és el cas de Riner; i petits despreniments, que han afectat sobretot la mobilitat i la seguretat viària.

Arbre caigut a Riner, al Solsonès

Arbre caigut a Riner, al Solsonès / Bombers de la Generalitat

Tot i que la situació es manté sota control, encara hi ha afectacions puntuals derivades de la neu acumulada i de les baixes temperatures, que poden provocar relliscades tant a carreteres com en vies secundàries. Des de Bombers i Protecció Civil es demana a la ciutadania que limiti la mobilitat, eviti desplaçaments innecessaris, vagi ben equipada en cas d’haver de circular i consultar l’estat del trànsit abans de sortir a la carretera.

