Els Bombers realitzen 25 actuacions a la Catalunya Central per incidències derivades de la nevada
La majoria dels serveis han estat per vehicles encallats a la neu, caiguda d’arbres i despreniments a causa de la nevada
Els Bombers de la Generalitat han dut a terme 25 actuacions a la Regió d’Emergències Centre fins aquest dissabte a les 2 del migdia, 11 de les quals han estat directament relacionades amb la neu, en el marc del temporal que afecta diverses comarques de la Catalunya Central. Les intervencions s’han produït principalment entre les 12 i les 2. Les principals incidències han estat vehicles encallats per la neu, per exemple a Cardona o Santa Maria d'Oló; també arbres caiguts com és el cas de Riner; i petits despreniments, que han afectat sobretot la mobilitat i la seguretat viària.
Tot i que la situació es manté sota control, encara hi ha afectacions puntuals derivades de la neu acumulada i de les baixes temperatures, que poden provocar relliscades tant a carreteres com en vies secundàries. Des de Bombers i Protecció Civil es demana a la ciutadania que limiti la mobilitat, eviti desplaçaments innecessaris, vagi ben equipada en cas d’haver de circular i consultar l’estat del trànsit abans de sortir a la carretera.
Els serveis d’emergència continuen en alerta davant l’evolució del temporal.
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu