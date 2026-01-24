Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fira del Petit Botiguer: els infants del Solsonès fan el mercat

El Consell Comarcal i la UBIC convoquen nens i nenes a vendre els seus articles en el marc de la Fira del Trumfo i la Tòfona

Una parada de la Fira del Trumfo i la Tofona

Una parada de la Fira del Trumfo i la Tofona / Laura Serrat

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La plaça Major de Solsona acollirà, el proper set de març, de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, una nova edició de la Fira del Petit Botiguer, una iniciativa adreçada a infants de 6 a 14 anys que vol fomentar l’esperit emprenedor, la creativitat i la reutilització a través d’una experiència lúdica i educativa.

L’activitat ofereix als infants un espai per vendre manualitats elaborades per ells mateixos i articles de segona mà, com ara joguines, llibres o contes, promovent la reutilització, el consum responsable i la socialització en un entorn comercial real. La fira tindrà un límit màxim de 25 parades. L’organització es reserva el dret d’incorporar les normes necessàries per garantir el bon desenvolupament de l’activitat i no es fa responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar durant la jornada.

La Fira del Petit Botiguer reprèn l’experiència viscuda en les tres edicions anteriors, que han permès als participants posar en pràctica la seva creativitat i iniciativa, alhora que han contribuït a dinamitzar el centre de la ciutat en un ambient familiar i participatiu.

Com apuntar-se a la Fira del Petit Botiguer

Notícies relacionades

Els infants de 6 a 14 anys que vulguin participar-hi poden inscriure’s fins al 26 de febrer, adreçant-se al Consell Comarcal del Solsonès a través del correu electrònic coordinacio@firadesolsona.cat o trucant al 973 48 20 03.

La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central

Primers fruits de la nova gestió de la brossa a Cerdanya: la recollida de l'orgànica creix el 242%

Fira del Petit Botiguer: els infants del Solsonès fan el mercat

La Generalitat demana la suspensió de Rodalies fins que es garanteixi la seguretat del servei

Protecció Civil envia un ES-Alert al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i punts del Bages per demanar la restricció de la mobilitat per nevades

Vols saber les afectacions a la línia de Manresa de la Renfe?

Rodalies opera de manera parcial amb trens i autobusos mentre Adif revisa de nou tota la infraestructura

El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”

