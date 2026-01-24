La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès
Quatre vehicles han sortit de la via i els Bombers han mobilitzat quatre dotacions per assistir els conductors i tallar la circulació
La nevada ha provocat greus afectacions a la carretera C-462, a Navès (Solsonès), on aquest matí de dissabte 40 vehicles han quedat atrapats a causa de l’acumulació de neu. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, quatre vehicles han sortit de la via i han quedat bolcats o al marge de la carretera, sense que constin ferits greus.
L’avís s’ha rebut a les 9.59 hores, tal com havia informat Regió7, moment en què els Bombers han mobilitzat quatre dotacions per donar suport a un vehicle accidentat i assistir els conductors atrapats per la neu. Davant la situació, s’ha tallat completament la circulació per evitar que més vehicles quedessin bloquejats i per facilitar les tasques dels serveis d’emergència.
Els efectius han treballat en l’assistència als ocupants dels vehicles afectats i en la gestió de la incidència, amb la via tallada fins que les condicions de seguretat permetessin restablir el trànsit.
Des dels serveis d’emergència es demana màxima precaució, evitar desplaçaments innecessaris i consultar l’estat de les carreteres abans de circular, especialment a les zones afectades per la nevada.
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu