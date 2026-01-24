Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès

Quatre vehicles han sortit de la via i els Bombers han mobilitzat quatre dotacions per assistir els conductors i tallar la circulació

Cotxes atrapats a la C-462, a Navès / Bombers de la Generalitat

Anna Costa

Berga

La nevada ha provocat greus afectacions a la carretera C-462, a Navès (Solsonès), on aquest matí de dissabte 40 vehicles han quedat atrapats a causa de l’acumulació de neu. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, quatre vehicles han sortit de la via i han quedat bolcats o al marge de la carretera, sense que constin ferits greus.

L’avís s’ha rebut a les 9.59 hores, tal com havia informat Regió7, moment en què els Bombers han mobilitzat quatre dotacions per donar suport a un vehicle accidentat i assistir els conductors atrapats per la neu. Davant la situació, s’ha tallat completament la circulació per evitar que més vehicles quedessin bloquejats i per facilitar les tasques dels serveis d’emergència.

Els efectius han treballat en l’assistència als ocupants dels vehicles afectats i en la gestió de la incidència, amb la via tallada fins que les condicions de seguretat permetessin restablir el trànsit.

Des dels serveis d’emergència es demana màxima precaució, evitar desplaçaments innecessaris i consultar l’estat de les carreteres abans de circular, especialment a les zones afectades per la nevada.

