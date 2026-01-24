El Solsonès convida els avis a entrar a la societat tecnològica
El Consell activa formacions presencials a diversos municipis de la comarca per ajudar les persones grans a guanyar autonomia digital i reduir la bretxa tecnològica
El Consell Comarcal del Solsonès ha posat en marxa el projecte formatiu “Més digitals”, una iniciativa destinada a acostar les noves tecnologies a les persones grans del territori, amb l'objectiu de millorar la seva autonomia en l'ús de les eines digitals més habituals. Aquesta acció forma part de l'estratègia del Consell per reduir la bretxa digital i proporcionar eines útils per al dia a dia de les persones grans, ajudant-les a afrontar nous reptes digitals amb més seguretat i confiança.
El projecte se centra especialment en l'ús de dispositius mòbils, com telèfons intel·ligents i tauletes digitals, per permetre que els participants s'introdueixin de manera tranquil·la i proper en el món digital. La formació tindrà lloc de manera presencial als municipis de Pinell, Torà, Llobera, Olius i Sant Llorenç de Morunys, i oferirà 15 hores de formació on els assistents podran conèixer i aprofundir en l'ús de les eines digitals més comuns.
Objectius clars i accessibles per a les persones grans
L'objectiu de “Més digitals” és acompanyar les persones grans que ja fan servir les tecnologies digitals però que no tenen tota l'autonomia per fer un ús complet dels dispositius. El curs es presenta com una oportunitat per a aquelles persones que volen adquirir més seguretat a l’hora de fer tasques bàsiques com enviar correus electrònics, fer fotografies o navegar per internet. El programa se centra en una introducció senzilla i amigable a les noves tecnologies, per tal que els assistents guanyin confiança i puguin aprofitar millor els dispositius mòbils que tenen al seu abast.
Continguts del curs
Els continguts del curs estan dissenyats per ser accessibles a tothom, amb una estructura clara i pràctica. En la primera part de la formació, els participants aprendran a utilitzar el correu electrònic de manera eficient, amb temes com crear un compte, gestionar contactes, enviar i rebre missatges. Aquest és un element essencial per mantenir el contacte amb familiars i amics, a la vegada que permet estar al dia de les novetats del dia a dia.
La segona part del curs se centra en la fotografia digital. Els participants aprendran a utilitzar la càmera dels dispositius mòbils per capturar moments especials, fer selfies i gestionar les fotos desades a la galeria de manera senzilla i eficaç. A més, es farà una introducció a la navegació per internet, ensenyant com consultar pàgines web, cercar informació i desar pàgines d’interès per a un accés ràpid i còmode.
Finalment, el curs dedicarà una sessió a les bones pràctiques a la xarxa i a la ciberseguretat, on s'ensenyaran les normes bàsiques per a una comunicació digital segura i es proporcionaran eines per evitar fraus i riscos a l'entorn digital.
Una aposta per la inclusió digital
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Solsonès reafirma el seu compromís amb la inclusió digital, promovent la formació al llarg de la vida i garantint que les persones grans puguin participar activament en la transformació digital de la societat. A través de “Més digitals”, es vol afavorir la igualtat d’oportunitats, donant a tots els membres de la comunitat l’accés a les eines digitals que cada vegada tenen més pes en la vida quotidiana.
Amb el suport de les formacions presencials i la proximitat del projecte, el Consell Comarcal vol fomentar que les persones grans guanyin autonomia digital i, així, puguin gaudir de les eines digitals per millorar la seva qualitat de vida, mantenir-se connectades amb el seu entorn i aprofitar millor els recursos que ofereix internet.
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- Unes 200 persones donen suport a l'acusat de colpejar un mosso durant la visita dels reis a Montserrat
- Quatre persones detingudes per cultivar marihuana en una nau de Sallent