Solsona ensenya a escalar els alumnes de primària
L'Ajuntament impulsa un taller gratuït d'escalada per als més petits, amb l'objectiu de fomentar l'esport i la convivència en un entorn segur i educatiu
Solsona obrirà les portes de les seves instal·lacions d'escalada a l’alumnat de primària per a un taller de rocòdrom que es durà a terme els dos primers diumenges de febrer i març. Aquesta activitat gratuïta, organitzada per la Regidoria d'Infància de l'Ajuntament de Solsona, tindrà lloc a les instal·lacions de Can Còdol, al número 2 del carrer de Sant Pere de Graudescales.
El taller es presenta com una nova proposta dins de l’oferta de lleure per a la canalla, amb l'objectiu de promoure l'esport i les activitats de lleure entre els infants de la ciutat. A través d’aquesta iniciativa, la regidoria vol apropar els nens a una disciplina esportiva d'escalada, alhora que ofereix un entorn educatiu i segur on els petits puguin gaudir de noves experiències.
L’activitat es durà a terme en dues sessions diferenciades en funció de l’edat dels participants. La primera serà a les 10 del matí i estarà destinada als infants de 4t a 6è de primària, mentre que la segona es farà a les 12 del migdia per als alumnes de 1r a 3r de primària. El taller, que tindrà una durada de 90 minuts, serà conduït per un tècnic especialitzat de Can Còdol, que guiarà els nens en els primers passos en el món de l’escalada. Els participants aprendran sobre el material necessari, coneixeran l'entorn d'escalada i realitzaran les primeres escalades.
Les instal·lacions de Can Còdol, inaugurades l'any passat, compten amb diverses zones adaptades a tots els nivells, com una zona infantil, una de bloc, una de cordes i quatre autoasseguradors, entre d’altres, per garantir la seguretat i l'accessibilitat de l’activitat.
Inscripcions en línia
Per participar, les famílies interessades hauran d'inscriure els seus fills prèviament a través d'un formulari en línia (https://forms.gle/regAGrY7FLDBf6YSA), amb un termini d'inscripció que finalitza el pròxim dimecres, 28 de gener. És important destacar que les places són limitades, així que caldrà actuar ràpidament per garantir una plaça. Els inscrits també hauran de proporcionar la talla de calçat dels infants per poder proporcionar-los els peus de gat necessaris per a l'activitat. Només caldrà que els participants portin roba còmoda i aigua per hidratar-se.
Lleure comunitari per a tots
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte comunitari “A camp obert”, una iniciativa que busca fomentar l’accés dels infants a activitats de lleure amb una dimensió educativa, revitalitzar l’entorn urbà com a espai de convivència i ajudar a la conciliació familiar. A més d'aquest taller de rocòdrom, la regidoria d’Infància ha impulsat altres activitats extraescolars com el projecte "Futbol+" als camps de futbol municipals, tallers de parkour i els tallers "Il·luminAr’t" amb artistes locals, que han estat tot un èxit en la comunitat.
Amb aquestes activitats, l'Ajuntament de Solsona segueix treballant per oferir propostes de lleure de qualitat per als més petits, fomentant l'esport, la creativitat i la integració de la comunitat. Els tallers de rocòdrom són una nova oportunitat per als nens de la ciutat de descobrir una activitat emocionant i diferent, en un entorn segur i amb l’acompanyament de professionals.