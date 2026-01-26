Deu anys de veu i memòria: la gent gran del Solsonès es fa literatura
El Consell Comarcal i l’Arxiu Comarcal presenten un recull que posa en valor la creativitat de la gent gran a través de la literatura i la memòria compartida del territori
El Consell Comarcal del Solsonès presenta aquest dimecres a la tarda el Recull de relats breus per a gent gran (2013-2022), una publicació que aplega deu anys de creació literària de persones grans de la comarca. El volum, editat conjuntament amb l’Arxiu Comarcal, recull els textos guanyadors del concurs literari que ambdues institucions organitzen des del 2013 amb l’objectiu de fomentar l’expressió escrita i posar en valor la memòria i la creativitat del col·lectiu de gent gran.
El llibre inclou els relats premiats entre els anys 2013 i 2022, seleccionats d’entre un total de 55 obres presentades al llarg de les diferents edicions del certamen. En els primers anys, el concurs només comptava amb la modalitat de prosa, mentre que a partir del 2015 s’hi va afegir també la poesia. La temàtica ha estat majoritàriament lliure, tot i que l’any 2021 es va proposar el tema Vides confinades, marcat pel context de la pandèmia de la covid-19. Precisament, l’edició del 2020 va ser la que va registrar una menor participació a causa de la situació sanitària.
Els autors i autores que han resultat guanyadors al llarg d’aquesta dècada són Maria Rosa Palà Ribera, Maria Ramon Costa, Jesús Rodríguez Corbacho, Joan Armengol Puig, Lluís Folch Soler, Teresa Corominas Salamero, Josep M. Bertran Teixidor, Josep Hueso Garcia, Carme Vila Besora, Magdalena Vilalta Ripoll i Jordi Cardona Regada, alguns dels quals han estat premiats en més d’una edició.
El jurat del concurs ha estat format per representants d’Òmnium Solsonès, del Consell de la Gent Gran del Solsonès i de Solsona, dels Serveis Socials Bàsics i de l’Arxiu Comarcal, sota la presidència del conseller o consellera de Drets Socials del Consell Comarcal.
L’edició del recull ha estat possible gràcies al finançament del Departament de Cultura i del Departament de Drets Socials. L’acte de presentació tindrà lloc a les set de la tarda i és obert a tothom. Comptarà amb la participació de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, la consellera comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminisme i un representant de l’Arxiu Comarcal. Durant l’acte, la rapsoda Alba Mascarella llegirà alguns fragments del llibre.
