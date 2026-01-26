L’Orquestra Julià Carbonell porta l’‘Univers Viñes’ al Teatre Comarcal de Solsona amb un concert gratuït
La formació lleidatana estrena una nova versió orquestral d’una composició pròpia de Viñes en un concert gratuït dissabte al Teatre Comarcal
MIQUEL SPA
Solsona viurà aquest dissabte un homenatge al pianista lleidatà Ricard Viñes, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) presenta el concert Univers Viñes, un esdeveniment gratuït que tindrà lloc a les set del vespre al Teatre Comarcal.
La iniciativa, organitzada per l’orquestra i la regidoria de Cultura amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Fundació ICG, proposa un recorregut per l’univers musical de Viñes. El programa inclou obres de compositors molt vinculats a la seva trajectòria, com Claude Debussy, Maurice Ravel i Frederic Mompou, adaptades de les seves peces originals per a piano, l’instrument que va fer de Viñes una figura de referència internacional.
Com a element central del concert, es presentarà l’estrena d’una nova versió orquestral de la composició pròpia de Viñes En verlaine mineur. La recreació orquestral és obra d’Agathe Casals, estudiant del Conservatori Superior del Liceu i guanyadora d’un concurs convocat per l’OJC.
La direcció anirà a càrrec de Xavier Pagès-Corella, titular de l’OJC i director associat de l’Orquestra de Cambra Catalana, reconegut per la seva trajectòria en la interpretació i divulgació del patrimoni musical. Pagès-Corella ha rebut premis internacionals de composició i ha estat convidat per institucions com L’Auditori de Barcelona i el Palau de la Música Catalana.
Aquest muntatge forma part de les produccions de l’Acadèmia OJC, el projecte pedagògic de l’orquestra que busca apropar els estudiants amb nivells d’excel·lència al món professional i donar visibilitat al talent emergent del país.
L’OJC ja ha actuat diverses vegades al Teatre Comarcal i a la sala polivalent de Solsona en els darrers deu anys, amb concerts dirigits al públic general i activitats inclusives dins el programa Apropa Cultura.
