La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
La dona recorda que l'infant es va ennuegar, però després va patir una lipotímia greu i el van recuperar a l'ambulància
El nen de cinc anys que va haver de ser atès a un restaurant de Solsona mentre dinava va patir una lipotímia greu que inicialment es va confondre amb un ennuegament.
Tal com ha contat la Vanessa, la mare del nen, a Regió7, la família vol expressar el seu agraïment a totes les persones que van intervenir, però també ha demanat que es faci una explicació acurada dels fets. Els pares remarquen que l’actuació decisiva va ser la dels professionals sanitaris del SEM i de l’equip mèdic hospitalari, que van identificar correctament la causa de l’episodi i van garantir la recuperació del menor.
Segons ella, el cert és que "el nen es va ennuegar al restaurant amb una patata. Immediatament, jo li vaig fer cops a l’esquena i va escopir l’objecte. Després va vomitar. Però en sortir, el nen anava perdent el coneixement, i vam trucar a l'ambulància", diu la Vanessa.
Eren al Restaurant de la Cabana d'en Geli, i al cap de pocs minuts va arribar la policia. En aquells moments la mare "tenia el nen ja quasi com un sac de patates, allò que no saps què fer. El policia es va oferir, li vaig donar el nen, i ell li va fer la maniobra. Però clar, el nen no s'estava ofegant, realment. Ni estava blau ni res. I llavors ja va arribar l'ambulància, jo li vaig agafar el nen i el vaig donar als sanitaris".
Els tècnics sanitaris el van atendre in situ, li van administrar medicació per facilitar la respiració davant la possibilitat que hi hagués restes d’aliment a les vies respiratòries i el van traslladar posteriorment a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Un cop a l’hospital, les proves mèdiques van descartar la presència de cap cos estrany als pulmons. El diagnòstic final va ser una lipotímia greu, perquè va perdre el coneixement bastanta estona, i probablement afavorida pel fet que el nen havia esmorzat poc i pel cansament del matí. Al cap d’unes hores en observació, el menor va evolucionar favorablement i va rebre l’alta mèdica.
La família ha volgut expressar el seu agraïment a totes les persones que van intervenir, però segons la mare, el nen "no es va recuperar immediatament després de cap maniobra ni es va posar dret parlant, com s’ha explicat en algunes versions posteriors dels fets.
I llavors, vam veure la notícia una vegada (a Regió7) i vam pensar, "mira, és igual, saps? Si serveix perquè la gent es llegeixi la maniobra i sàpiga fer-la..." Però "com que ho hem vist en bastants mitjans, i cada vegada la versió és una mica més exagerada, llavors ara ja ens ha molestat una mica".
Els pares remarquen que l’actuació decisiva va ser la dels professionals sanitaris del SEM i de l’equip mèdic hospitalari, que van identificar correctament la causa de l’episodi i van garantir la recuperació del menor. "Els agraïments al noi policia hi continuen sent, però no és el que li va salvar la vida. No volen desmerèixer-lo, però els tècnics de l'ambulància i la doctora de l'hospital han de tenir igual o més mèrit que ell".
