ERC Solsonès defensa que el Centre Sanitari deixi de dependre del Consell Comarcal i passi a mans de la Generalitat
El grup republicà dona un vot de confiança al Govern sempre que es mantinguin els serveis, es resolgui la situació laboral del personal i el canvi de gestió es faci aquest mateix any
ERC Solsonès ha reiterat el seu posicionament a favor que el Centre Sanitari de la comarca deixi de ser gestionat pel Consell Comarcal i passi a dependre de la Generalitat de Catalunya. El grup considera que la gestió directa d’un equipament sanitari per part d’un consell comarcal és una anomalia administrativa i defensa que aquests ens han de centrar-se a donar suport als ajuntaments, especialment als més petits, i no a gestionar serveis sanitaris.
Des que ERC va assumir el govern del Consell Comarcal del Solsonès, aquest canvi de model s’ha convertit en una de les seves principals prioritats. El partit reconeix que el procés s’ha allargat més del previst i demana disculpes a la ciutadania pel retard, tot i destacar que durant aquest temps s’ha treballat per resoldre la situació econòmica del centre i estabilitzar la problemàtica relacionada amb el personal.
Arran dels resultats de les eleccions de 2023, ERC va segellar un acord de govern amb Compromís Municipal per garantir l’estabilitat institucional de la comarca. En aquest pacte, la desvinculació del Centre Sanitari del Consell Comarcal va ser un dels punts centrals, amb el compromís explícit que la gestió havia de passar a mans de la Generalitat.
Segons ERC Solsonès, amb l’anterior Govern de la Generalitat el procés semblava encarrilat, però no es va arribar a culminar. Actualment, amb el Govern del PSC, es continua treballant una proposta perquè la gestió del centre sigui assumida a través d’Althaia. Tot i que aquesta fórmula no és exactament la que defensava inicialment el partit —que prioritzava una empresa pública—, ERC considera essencial que la gestió passi a un ens especialitzat en sanitat.
El grup ha manifestat que donarà un vot de confiança al Govern de la Generalitat sempre que es compleixin una sèrie de condicions. Entre aquestes, destaca el manteniment o la millora dels serveis sanitaris, la representació de la comarca en els òrgans de decisió, la resolució de la situació laboral dels treballadors, la previsió a curt termini de la construcció d’un nou edifici i que el canvi de gestió es faci dins d’aquest mateix any.
ERC Solsonès assegura que no serà qui encalli una bona solució per a la sanitat de la comarca i defensa que la prioritat ha de ser, al marge d’interessos polítics, la millora del servei i la desvinculació definitiva del Centre Sanitari del Consell Comarcal. En aquest sentit, recorda que és responsabilitat del Govern de la Generalitat garantir un servei eficient a la ciutadania del Solsonès, especialment tenint en compte que l’actual contracte de gestió fa temps que està caducat.
Finalment, el partit es posa a disposició del Govern i l’insta a resoldre de manera ràpida i satisfactòria l’actual situació d’estancament.
