Fènix reforça el suport als malalts de càncer al Solsonès
La Diputació de Lleida concedeix 6.800 euros a l’associació pels seus serveis d’atenció oncològica
La Diputació de Lleida ha atorgat un ajut de 6.800 euros a l’associació Fènix, una entitat sense ànim de lucre que treballa en l’atenció i l’acompanyament de persones amb càncer i dels seus familiars. L’import s’emmarca dins la partida d’«Ajuts a les accions assistencials en salut per entitats sense ànim de lucre a les comarques lleidatanes» corresponent a l’any 2025.
Fènix ha accedit a aquesta subvenció pels serveis que presta principalment als municipis del Solsonès i d’Oliana, a la comarca de l’Alt Urgell, amb l’objectiu de garantir una atenció integral durant tot el procés de la malaltia. L’ajut es destinarà al manteniment de la cartera de serveis que l’entitat ofereix de manera gratuïta.
Entre aquests serveis destaca la psicooncologia, amb suport psicològic a pacients i familiars, que es desenvolupa en col·laboració amb el Centre Sanitari del Solsonès. També s’ofereix fisioteràpia, orientada a la recuperació física després de tractaments quirúrgics o de quimioteràpia i radioteràpia, gràcies a un conveni amb el centre ESPAIGUA de Solsona.
L’associació disposa igualment d’un servei de nutrició, amb assessorament personalitzat sobre hàbits alimentaris saludables, i d’un programa de suport a la formació, adreçat a infants i joves que, a causa de la malaltia, no poden assistir regularment a l’escola. En aquest cas, els professionals es desplacen al domicili per garantir una atenció educativa adaptada.
Un altre dels serveis destacats és el d’allotjament proper a l’hospital de referència, pensat per facilitar estades a familiars quan els pacients han de seguir tractaments de mitja o llarga durada a Barcelona. A més, Fènix impulsa el programa Reprèn, d’orientació laboral després del càncer, que ajuda les persones afectades a reincorporar-se al mercat de treball a través del projecte Incorpora, de la Fundació La Caixa.
Finalment, l’entitat també ofereix serveis de rehabilitació cognitiva, adreçats a pacients que han vist alterades les seves capacitats a causa dels tractaments, amb el suport de professionals especialitzats en neuropsicologia.
Amb aquesta aportació, la Diputació de Lleida reforça la tasca d’una entitat que treballa des de la proximitat i que, sota el lema «Davant el càncer no estàs sol, nosaltres t’acompanyem», esdevé un suport clau per a moltes famílies del territori.
