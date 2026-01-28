Respecte per la diversitat a Solsona: les branques del Cristianisme resen juntes
Diverses confessions comparteixen pregàries i moments de convivència a l’església del Cor de Maria
L’església del Cor de Maria de Solsona ha acollit aquesta setmana la celebració de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, una iniciativa anual que se celebra del 18 al 25 de gener i que culmina amb la festa de la conversió de sant Pau. La proposta, coordinada pel Consell Mundial d’Esglésies i el Vaticà, té com a objectiu fomentar la unitat i el diàleg entre les diferents confessions cristianes.
A l’acte, durant el cap de setmana, hi van participar representants de diverses comunitats: l’Església Catòlica, amb Mn. Joan Casals i Mn. Marc Majà, i l’Església Ortodoxa, representada pel Pare Dan, així com els fidels de les dues comunitats. Ambdues comunitats conviuen des de fa anys al mateix edifici, una experiència que els participants han qualificat d’“enriquidora” per al diàleg i la col·laboració.
Durant la trobada es van dur a terme les pregàries comunes proposades enguany, sota el lema: “Un sol cos, un sol esperit, una sola esperança” (Ef. 4,4), que recorda la importància de la unitat en la diversitat dins del cristianisme. Després de les pregàries, els assistents van compartir un moment de germanor amb un gran refrigeri a la sala del casal parroquial, on es van degustar diferents plats i es va fomentar la convivència.
Els participants van mostrar-se satisfets per poder compartir plegats un espai de fe i diàleg, reafirmant el compromís de continuar treballant per apropar i unir les diverses branques del cristianisme al territori, segons ha informat el Bisbat de Solsona.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa