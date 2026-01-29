Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor als 86 anys l'exalcalde de Lladurs Joan Vilà Cantó

El funeral tindrà lloc aquest divendres a les 11 del matí a l’església parroquial de Santa Maria de Lladurs.

Joan Vilà, el primer per la dreta, en un acte durant la seva alcaldia

Joan Vilà, el primer per la dreta, en un acte durant la seva alcaldia / Arxiu/Solsona FM

Regió7

Lladurs

Ha mort als 86 l'exacalde de Lladurs Joan Vilà Cantó. Ramader de professió, va ser batlle per Convergència i Unió durant quatre mandats, entre el 1983 i el 1999. Després d’un parèntesi de quatre anys, va ocupar el càrrec el seu fill durant 16 anys.

