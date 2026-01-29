Mor als 86 anys l'exalcalde de Lladurs Joan Vilà Cantó
El funeral tindrà lloc aquest divendres a les 11 del matí a l’església parroquial de Santa Maria de Lladurs.
Regió7
Lladurs
Ha mort als 86 l'exacalde de Lladurs Joan Vilà Cantó. Ramader de professió, va ser batlle per Convergència i Unió durant quatre mandats, entre el 1983 i el 1999. Després d’un parèntesi de quatre anys, va ocupar el càrrec el seu fill durant 16 anys.
