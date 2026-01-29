Neix “Enten(i)ment”, un espai radiofònic per parlar de salut mental sense tabús
La nova coproducció de Solsona FM i el Centre Sanitari del Solsonès s’estrena coincidint amb el Carnaval i vol apropar informació i eines de benestar emocional a tota la comarca
El proper divendres, 6 de febrer, arrenca “Enten(i)ment”, un nou programa radiofònic dedicat a la salut mental que neix amb l’objectiu d’abordar aquesta qüestió de manera accessible, propera i sense estigma. La iniciativa és una coproducció de Solsona FM i el Consell Comarcal del Solsonès, a través del Centre Sanitari, i vol obrir espais de reflexió, informació i sensibilització sobre la salut emocional, posant-la al mateix nivell que la salut física.
El nom del programa juga amb un doble sentit: “entendre la ment” i “entendre’ns millor”, reflectint la voluntat de fomentar la comprensió, el diàleg i el benestar col·lectiu. El programa tindrà una periodicitat mensual i tractarà temes diversos com l’ansietat, l’autoestima, les relacions personals, l’adolescència, l’ús de pantalles o la gestió emocional, entre altres.
Cada programa seguirà una estructura clara i accessible: primer es definirà el tema, després es presentaran dades reals i contrastades, a continuació es donaran eines pràctiques, i finalment es plantejaran situacions quotidianes per afavorir la reflexió. El contingut s’exposarà amb un llenguatge clar i directe.
L’espai comptarà amb la participació de la Núria, psicòloga del Centre Sanitari del Solsonès i Referent de Benestar Emocional i Comunitari (REBEC), que actuarà com a guia experta al llarg dels diferents episodis.
La primera emissió coincideix amb la celebració del Carnaval, una de les festes més emblemàtiques del Solsonès. Aquest primer programa posarà el focus en com es viu la salut mental en un context festiu, amb alta intensitat emocional i grans concentracions de persones. “El Carnaval pot ser una font d’alegria, comunitat i sentit de pertinença, però també pot generar situacions de risc o de malestar emocional”, assenyala l’equip del programa.
S’abordaran qüestions com el consum de tòxics, la pressió de grup, especialment entre adolescents i joves, el paper de les colles com a espais de pertinença, i la manera com poden viure aquestes festes les persones neurodivergents, sovint invisibilitzades. Parlar de salut mental en aquest entorn no pretén aigualir la celebració, sinó contribuir a fer-la més segura, inclusiva i conscient.
“L’objectiu no és jutjar ni prescriure conductes, sinó oferir informació, eines i espais de reflexió que ajudin a viure amb més benestar emocional, tant en el dia a dia com en moments d’intensitat col·lectiva”, expliquen des del programa.
L’estrena d’Enten(i)ment serà el divendres 6 de febrer a les 11 del matí, amb repetició el dilluns següent a les 4 de la tarda.
