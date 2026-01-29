Padró de Solsona: a 47 dels 10.000 habitants
El cens municipal fa la punta més alta de la història amb 9.953 persones i deixa l'Ajuntament al llindar de l'ampliació de tretze a disset regidors
Solsona viu el moment demogràfic més alt de la seva història. La capital del Solsonès ha tancat el 2025 amb una població provisional de 9.953 habitants, una xifra mai assolida fins ara que deixa el municipi a tocar del simbòlic llindar dels 10.000 veïns. En concret, només 47 persones separen la ciutat d’aquesta barrera, que, de superar-se, comportaria també canvis rellevants en l’organització política municipal.
La dada, corresponent al 31 de desembre del 2025, suposa un increment de 236 persones en relació amb l’any anterior, és a dir, un creixement del 2,42%. Tot i això, el Ple ordinari d’aquest dijous aprovarà la renovació del padró municipal amb la xifra oficial a 1 de gener de l’any passat, que se situa en 9.717 habitants, d’acord amb la normativa vigent, que obliga a treballar amb dades amb un any de decalatge. Aquesta xifra ja representava, per si sola, un augment del 2,5% en un any.
Des de l’Ajuntament es remarca que els 9.953 habitants són encara una xifra provisional, ja que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) pot introduir-hi modificacions al llarg de l’any a partir de processos de regularització, com baixes per canvi de residència o defuncions pendents d’inscriure. Tot i així, la tendència és clara i consolida una etapa de recuperació després d’anys de davallada.
De fet, Solsona no havia tornat a viure un cicle expansiu com l’actual des del final de la primera dècada del segle. Fins ara, els anys amb més població havien estat el 2008, amb 9.531 habitants, i el 2009, amb 9.504. Precisament a partir d’aquell any es va iniciar un llarg període de retrocés demogràfic que no es va començar a revertir fins al 2023, quan les xifres van tornar a créixer de manera sostinguda.
La trajectòria a llarg termini mostra una evolució molt marcada. Des dels anys vuitanta, Solsona ha anat superant successivament llindars clau: el 1995 va ultrapassar els 7.000 habitants; el 2004 va passar dels 8.000, i només dos anys més tard, el 2006, ja superava els 9.000 veïns. Ara, gairebé dues dècades després, el municipi torna a mirar cap amunt amb l’objectiu dels 10.000 a l’horitzó immediat.
Aquest creixement no és només una xifra simbòlica. Si Solsona arribés als 10.001 habitants, podria ampliar el nombre de regidors del consistori dels 13 actuals als 17, tal com estableix la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG). Amb les dades actuals, però, aquest salt no es produirà encara en les eleccions municipals de l’any vinent.
El dinamisme demogràfic va estretament lligat a la diversitat del municipi. Actualment, a Solsona hi conviuen veïns de fins a 60 nacionalitats diferents. A finals del 2025, el padró provisional recull 2.098 persones amb nacionalitat estrangera, un 5,85% més que l’any anterior. Les comunitats més nombroses continuen sent la marroquina, amb 854 veïns (un creixement del 12,4%); la romanesa, amb 467 persones, tot i que amb un lleuger descens del 4,9%, i la colombiana, que arriba als 119 residents després d’augmentar un notable 19%.
Amb aquestes dades, Solsona no només bat el seu rècord històric de població, sinó que consolida una etapa de vitalitat demogràfica que reforça el seu paper com a capital comarcal i ciutat d’acollida en un territori que, durant anys, havia patit l’estancament i la pèrdua de veïns. El repte immediat és veure si el 2026 acaba sent l’any en què, finalment, la ciutat travessa la frontera dels 10.000 habitants.
