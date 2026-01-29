Una rotonda nova a l'entrada de Solsona fa més segur l'accés a l'escola del Vinyet
Les obres de la Diputació a la LV-4241, amb un pressupost de més de 814.000 euros, inclouen voreres, carril bici, passos elevats i nou enllumenat davant la nova escola
La Diputació de Lleida executarà una actuació de millora a la travessera urbana de Solsona, a la carretera LV-4241, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària en un punt especialment sensible per la presència de la nova escola del Vinyet. El projecte, impulsat per l’àrea de Serveis Tècnics, afecta el tram comprès entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+300 i té un pressupost de 814.740,31 euros.
La intervenció preveu la construcció d’una rotonda a la intersecció amb la C-462z, una mesura que permetrà regular el trànsit i reduir la velocitat dels vehicles en aquest accés a la ciutat. L’actuació també inclou la renovació integral del ferm, amb el fresat del paviment existent i la posterior pavimentació amb mescla bituminosa en calent, així com la correcció de deficiències de drenatge.
El projecte contempla la continuïtat de les voreres existents i la creació d’un carril bici al marge dret de la travessera, amb l’objectiu de millorar la mobilitat sostenible i la seguretat dels desplaçaments a peu i en bicicleta. A més, s’hi instal·laran passos de vianants elevats i altres elements de pacificació del trànsit per afavorir un entorn més segur a l’entorn escolar.
Un altre dels punts destacats de l’actuació és la renovació de la xarxa d’enllumenat públic, que passarà a tecnologia LED, una mesura que permetrà millorar l’eficiència energètica i la qualitat urbana del tram.
La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha subratllat que “aquesta actuació respon a la necessitat d’adaptar la travessera a un ús més urbà i segur, prioritzant la protecció dels vianants i de l’entorn escolar”, i ha afegit que la Diputació continua treballant per millorar les vies de la demarcació.
Amb aquest projecte, la Diputació de Lleida adapta la travessera de la LV-4241 a les noves necessitats d’un entorn urbà amb un equipament educatiu, amb una millora específica de la seguretat viària i de l’accessibilitat als accessos de l’escola del Vinyet.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»