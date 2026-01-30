Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Escola Agrària del Solsonès: més innovació, més sostenibilitat

El centre obre les preinscripcions a 27 cursos i 7 jornades tècniques adreçades a professionals del món rural, agrari i forestal

3 Preparació ECC1 2 serra mecànica EAS / EAS

Miquel Spa

Olius

L’Escola Agrària del Solsonès ha presentat l'oferta de formació contínua per a l’any 2026, que inclou un total de 27 cursos i 7 jornades tècniques adreçades a professionals en actiu i a persones vinculades als sectors agrari, ramader, forestal i rural. Les preinscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web del centre o per telèfon. Enguany, la programació posa especialment la mirada a la innovació, a la sostenibilitat i al desenvolupament de competències professionals en sintonia amb el context actual.

La programació incorpora formacions relacionades amb la gestió agrícola i ramadera, amb cursos sobre la Declaració Única Agrària (DUN), el Quadern Integrat d’Explotació i l’ús d’eines d’intel·ligència artificial aplicades a les explotacions. També s’hi inclouen dues edicions d’una formació específica per a personal de granges porcines.

Pel que fa a la formació adreçada a dones del món rural, el centre ha previst un taller no mixt centrat en unitats avançades de mecànica, que dona continuïtat a formacions impartides en anys anteriors en àmbits com la mecànica bàsica, la soldadura, l’electricitat i la fusteria. A més, s’ha incorporat un curs de coaching orientat a dones vinculades al sector agroramader.

L’oferta formativa també contempla activitats relacionades amb la planificació i la gestió forestal, així com cursos sobre jardineria sostenible, horticultura ecològica, apicultura i la tècnica de la pedra seca.

El calendari manté formacions que ja s’han impartit en edicions anteriors, com els cursos preparatoris per a la certificació europea de serra mecànica (ECC1-2) i desbrossadora (EBC), així com la formació en sanitat i higiene de carn silvestre de caça i la qualificació per a actuacions de control poblacional d’espècies cinegètiques.

Les jornades són gratuïtes amb inscripció prèvia, mentre que els cursos tenen un preu públic i s’adrecen principalment a professionals dels sectors agrari, ramader, forestal i rural. En cas de disponibilitat de places, també s’hi poden inscriure persones d’altres àmbits. La informació detallada i les inscripcions es poden consultar al portal web de l’Escola Agrària del Solsonès i als canals habituals del centre.

