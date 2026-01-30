Més d’1,6 milions per blindar l’aigua al Solsonès
Un projecte connecta el riu Cardener amb les potabilitzadores de Llera i Torregassa per reforçar el subministrament d’aigua a onze municipis
El subministrament d’aigua a onze municipis del Solsonès és avui més segur gràcies a una inversió superior als 1,6 milions d’euros destinada a millorar la connexió entre el riu Cardener i les estacions potabilitzadores de Llera i Torregassa. El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Josep Lluís Armenter, i el president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, Daniel Rovira, han inaugurat aquest dijous les actuacions, que s’han desplegat entre els anys 2021 i 2025.
Els treballs han estat finançats en bona part per l’ACA, que ha aportat 1,1 milions d’euros a través de dues subvencions destinades a la millora de les xarxes supramunicipals. L’objectiu principal ha estat reforçar la garantia de subministrament en una comarca que disposa de tres estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) i una xarxa de distribució que supera els 785 quilòmetres.
La primera fase de les obres, executada el 2021, va permetre habilitar un nou equip de bombament a la captació del riu Cardener i connectar les potabilitzadores de Llera i Torregassa mitjançant una nova conducció de 7,2 quilòmetres. A més, es va ampliar el sistema de telecontrol per integrar les noves instal·lacions al sistema Scada, que permet monitoritzar el funcionament de la xarxa en temps real. Aquesta fase va comptar amb un ajut de prop de 645.000 euros.
La segona fase, amb una subvenció propera als 500.000 euros, s’ha centrat a augmentar la capacitat de transport d’aigua des del Cardener mitjançant la construcció d’una nova canonada paral·lela d’1,6 quilòmetres a la línia existent. També s’ha construït un nou dipòsit de 800 metres cúbics a la potabilitzadora de la Llera, que se suma al ja existent i incrementa la capacitat d’emmagatzematge.
Amb aquestes actuacions, la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès disposa ara d’una infraestructura més robusta i flexible per afrontar situacions de sequera o incidències a la xarxa, assegurant el proveïment d’aigua a la població i als municipis que en depenen.
