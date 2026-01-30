Solsona encarrila la incorporació de tres nous agents de la Policia Local
La convocatòria, que es tanca dilluns, ja suma 26 aspirants al torn lliure i permetrà crear una borsa de treball i reservar dues places per a futures vacants.
L’Ajuntament de Solsona té oberta fins dilluns vinent, 2 de febrer, la convocatòria per cobrir tres places d’agent de la Policia Local, un procés que ja ha despertat interès amb una vintena d'aspirants. En aquests moments, el consistori ha rebut 26 sol·licituds per al torn de concurs-oposició lliure i una per a la via de mobilitat interadministrativa.
La convocatòria preveu dues places per concurs-oposició i una plaça per mobilitat horitzontal entre administracions. En cas que aquesta última no s’arribi a cobrir, la plaça passarà automàticament al torn lliure, ampliant així el nombre d’agents que s’incorporaran a través del procés obert.
A més de les tres places immediates, el procés també permetrà constituir una borsa de treball i reservar dues places addicionals per cobrir possibles vacants que es puguin produir durant els anys 2026 i 2027, fet que hauria de facilitar la continuïtat i estabilitat de la plantilla policial.
Pel que fa als requisits, els aspirants al concurs-oposició han d’estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent i del permís de conduir de classe B. En el cas de la mobilitat interadministrativa, cal ser funcionari o funcionària de carrera d’un cos policial i acreditar un mínim de dos anys d’antiguitat en el servei.
Amb aquest procés, el consistori solsoní busca reforçar la plantilla de la Policia Local i garantir una millor cobertura del servei, en un moment en què les necessitats de seguretat i de presència policial al municipi continuen sent una de les prioritats de l’àmbit municipal.
