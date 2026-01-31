La depuradora de Solsona de 1929 pionera a l'estat ja es va projectar el 1924 en un pla de clavegueram
Jordi Torner, Marcel·lí Corominas i Ramon Queralt redacten un estudi històric sobre la instal·lació que es publicarà per Sant Jordi a Òpidum
La revista Òpidum, editada pel Centre d'Estudis Lacetans i l'Arxiu Comarcal del Solsonès, publicarà pròximament un estudi sobre l'antiga depuradora de Solsona, estrenada el 1929 com la primera de l’Estat espanyol. El treball, elaborat per Jordi Torner, director de l’Arxiu del Solsonès, juntament amb Ramon Queralt i Marcel·lí Corominas, recupera la història i la funcionalitat d’aquesta instal·lació pionera i amplia la informació que s'ha donat a conèixer amb l'exposició Aiguafina, Camins de l'Aigua del Museu de Solsona. Aquesta depuradora va entrar en funcionament abans que la fins ara considerada pionera, la de Reus de 1937, i la de Madrid, de 1950.
Segons Torner, “la depuradora ja se sabia que existia, però el que hem pogut constatar és que va funcionar realment. Al principi hi havia publicacions que afirmaven que no havia estat operativa, i no és cert: va estar funcionant correctament”. L’estudi també confirma que la instal·lació “era la primera que es veia a nivell de Catalunya i a nivell de l’Estat espanyol”.
L’article contextualitzarà tot el procés: els motius que van portar a construir la depuradora, les diferents fases del projecte i els professionals implicats. Torner explica que “formava part d’un projecte molt més ampli de l’any 1924, un pla de clavegueram de la ciutat de Solsona. A través de l’estudi s’ofereix no només una cronologia, sinó també una contextualització de qui la va fer i com”. Dos enginyers van intervenir en el projecte, detalla el director. El projecte original del 1924 ja incloïa la possibilitat d’una depuradora, però deixava oberta la qüestió sobre quin sistema s’havia d’instal·lar. Finalment, el sistema electrològic es va construir i entrar en funcionament el 1929, segons constata l’equip de recerca.
A més de la documentació escrita, l’equip ha localitzat material gràfic de l’època, procedent de l’Arxiu Vicenç i altres fons comarcals. Torner comenta que “s’ha descobert força material, des de projectes fins a correspondències i consolidacions relacionades amb la depuradora”.
Pel que fa al període de funcionament, “no queda del tot clar, però sembla que va operar fins als començaments dels anys trenta, aproximadament quatre o cinc anys”, afirma Torner. Les raons de la seva aturada podrien estar relacionades amb la Guerra Civil o amb problemes climàtics, però això encara no està confirmat.
L’estudi es publicarà a Òpidum coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, amb presentació prevista per al 17 d’abril. Tot i això, Torner adverteix que la recerca “queda oberta, ja que hi ha algunes qüestions que encara no estan completament resoltes”.
A través d’aquest treball, l’Arxiu del Solsonès posa en valor una part significativa del patrimoni històric i tècnic de la ciutat i contribueix a difondre el llegat de la primera depuradora estatal.
