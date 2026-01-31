L’Esplai Riallera obre les inscripcions per a les caramelles de Pasqua a Solsona
La iniciativa està oberta a infants de 3 a 12 anys i ofereix assajos previs per preparar les actuacions de diumenge i dilluns de Pasqua pels carrers i cases de pagès
L’entitat de l’Esplai Riallera vol mantenir viva una tradició històrica a Solsona i convoca els infants a participar en les caramelles de Pasqua, cantades pels nens i nenes de la ciutat. Aquesta iniciativa es dirigeix a infants d’entre 3 i 12 anys, tant si formen part de l’esplai com si no, i la participació és gratuïta.
Els organitzadors demanen que els nens i nenes participin als assajos en la mesura del possible, tot i que la seva absència en alguna sessió no serà un impediment, sempre que es comuniqui prèviament a una monitora. Pel que fa a la vestimenta, l’entitat anima els infants a portar el vestit tradicional de caramelles, però proposa una alternativa: camisa blanca i pantalons de pana negres per a qui no es vulgui o no pugui dur el vestuari típic.
Els dies d’assaig es distribueixen de la manera següent:
- Dissabte 14 de març: de 16 a 17 h, jocs conjunts per trencar el gel; de 17 a 18 h, primer assaig.
- Dissabtes 21 i 28 de març i 4 d’abril: assaig de 16 a 17 h.
El dia de Pasqua, els infants sortiran a cantar pels carrers i les places de Solsona:
- Diumenge 5 d’abril: actuació pel centre de la ciutat.
- Dilluns 6 d’abril: actuació a cases de pagès dels voltants de Solsona.
L’entitat recorda que és possible participar només un dels dos dies i que cal comunicar-ho prèviament mitjançant el formulari d’inscripció o directament amb les monitores.
L’Esplai Riallera anima famílies i infants a sumar-se a aquesta activitat, que combina música, tradició i dinamització infantil, amb la voluntat de mantenir la festa de les caramelles com un element viu de la cultura local.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera