L’Esplai Riallera obre les inscripcions per a les caramelles de Pasqua a Solsona

La iniciativa està oberta a infants de 3 a 12 anys i ofereix assajos previs per preparar les actuacions de diumenge i dilluns de Pasqua pels carrers i cases de pagès

Un grup infantil de caramelles

Un grup infantil de caramelles / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’entitat de l’Esplai Riallera vol mantenir viva una tradició històrica a Solsona i convoca els infants a participar en les caramelles de Pasqua, cantades pels nens i nenes de la ciutat. Aquesta iniciativa es dirigeix a infants d’entre 3 i 12 anys, tant si formen part de l’esplai com si no, i la participació és gratuïta.

Els organitzadors demanen que els nens i nenes participin als assajos en la mesura del possible, tot i que la seva absència en alguna sessió no serà un impediment, sempre que es comuniqui prèviament a una monitora. Pel que fa a la vestimenta, l’entitat anima els infants a portar el vestit tradicional de caramelles, però proposa una alternativa: camisa blanca i pantalons de pana negres per a qui no es vulgui o no pugui dur el vestuari típic.

Els dies d’assaig es distribueixen de la manera següent:

  • Dissabte 14 de març: de 16 a 17 h, jocs conjunts per trencar el gel; de 17 a 18 h, primer assaig.
  • Dissabtes 21 i 28 de març i 4 d’abril: assaig de 16 a 17 h.

El dia de Pasqua, els infants sortiran a cantar pels carrers i les places de Solsona:

  • Diumenge 5 d’abril: actuació pel centre de la ciutat.
  • Dilluns 6 d’abril: actuació a cases de pagès dels voltants de Solsona.

L’entitat recorda que és possible participar només un dels dos dies i que cal comunicar-ho prèviament mitjançant el formulari d’inscripció o directament amb les monitores.

L’Esplai Riallera anima famílies i infants a sumar-se a aquesta activitat, que combina música, tradició i dinamització infantil, amb la voluntat de mantenir la festa de les caramelles com un element viu de la cultura local.

