Associació Fènix de suport contra el càncer al Solsonès: "Ens aniria bé la implicació de gent jove"
El president de l'entitat, Jordi Riart, analitza l'actualitat d'uns serveis que durant el 2025 va oferir 176 sessions d'ajuda en diversos àmbits
L’Associació Fènix, entitat sense ànim de lucre amb seu a Solsona i declarada d’utilitat pública, ofereix serveis d’atenció en psicooncologia, nutrició, rehabilitació cognitiva i fisioteràpia adreçats a persones amb malalties oncològiques i afectacions cerebrals.
L’entitat compta amb 205 socis. Segons el president, Jordi Riart, “cada any es produeixen altes i baixes, amb una evolució estable”.
La gestió de l’associació va a càrrec d’una junta rectora formada per deu persones —president, vicepresident, tresorera, secretari i vocals— que es reuneix cada quinze dies al centre cívic de Solsona per gestionar les demandes dels serveis i el funcionament de l’entitat. Fènix disposa també d’una pàgina web i d’un catàleg de serveis per a la informació i el contacte amb els usuaris.
Els serveis estan destinats a persones amb afectacions cerebrals relacionades amb la mobilitat, la parla o la memòria, així com a persones amb malalties oncològiques. Segons Riart, “els serveis es defineixen en funció de les necessitats detectades, amb alguns programes de caràcter fix, com la psicooncologia i la fisioteràpia, i d’altres que s’activen en funció de la demanda”.
Durant el 2025, l’entitat va oferir un total de 176 sessions. Del total, 65 sessions van correspondre al servei de psicooncologia, adreçades a 22 persones (8 homes i 14 dones). El servei de nutricionista va realitzar 25 sessions per a 10 persones (2 homes i 8 dones). La rehabilitació de capacitats cognitives va sumar 76 sessions per a dos homes. El servei de fisioteràpia va dur a terme 10 sessions per a una dona. A més, una dona va rebre orientació laboral a través del programa Reprèn, adreçat a facilitar la reincorporació després del càncer.
Riart assenyala que “la situació de l’entitat està condicionada per la disponibilitat de persones per assumir tasques de gestió” i afegeix que “està prevista una renovació parcial de la junta rectora amb la incorporació de nous càrrecs”.
Fènix és present en esdeveniments com la Fira de Sant Isidre, la Fira del Tió i el Dia Mundial del Càncer. L’associació també organitza actes al carrer amb lectura de manifestos, actuacions de l’Escola de Dansa de Solsona i música, amb presència d’autoritats locals. Segons Riart, “l’objectiu és que la gent sàpiga que existim i que, si algú té una problemàtica oncològica, sàpiga on acudir”.
L’àmbit d’actuació de Fènix és comarcal. L’entitat rep suport de l’Ajuntament de Solsona, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès en forma d’infraestructura i finançament. Riart fa una crida a la participació ciutadana i afirma que “tenim corda per temps encara però ens aniria be que s'hi impliqués gent nova i joves”.
