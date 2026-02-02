La Fundació Pere Màrtir Colomés viurà el Carnaval amb contradanses i gegants al jardí de la residència
Contradanses, gegants i una passejada pels carrers de la ciutat permetran a les persones grans viure de prop una de les festes més emblemàtiques del calendari solsoní
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés tornarà a ser aquest any un dels escenaris del Carnaval de Solsona amb una proposta que combina tradició, obertura al barri i implicació comunitària. El diumenge 15 de febrer a les 16.30 h, els jardins de la residència acolliran les actuacions de les contradanses i els gegants, en un acte obert a tota la ciutadania que vol acostar la festa a les persones grans i compartir-la en un entorn proper i acollidor.
L’activitat permetrà que residents, persones usuàries del centre de dia i veïns puguin gaudir plegats d’alguns dels elements més representatius del Carnaval solsoní, reforçant el vincle entre la fundació i la ciutat. La iniciativa s’ha consolidat amb els anys com una manera de trencar barreres i de fer que la residència formi part activa de la vida cultural del municipi.
A més de l’acte als jardins, la Fundació ha programat una passejada pels carrers de Solsona durant els dies de Carnaval perquè les persones usuàries puguin viure l’ambient festiu de primera mà, amb els carrers ja guarnits per les comparses. En aquesta activitat, comptaran amb l’acompanyament de familiars que s’hi vulguin afegir i d’un grup d’alumnes de l’Institut Francesc Ribalta, una col·laboració que busca fomentar el vincle intergeneracional i el compromís amb la comunitat educativa.
La Fundació Pere Màrtir Colomés és una entitat sense ànim de lucre de Solsona dedicada a l’atenció integral de les persones grans a través de la residència, el centre de dia i els habitatges tutelats. Amb un equip de prop de 90 professionals, l’entitat treballa per oferir una atenció basada en la confiança, la personalització i l’arrelament al territori, amb l’objectiu de garantir un acompanyament digne en una etapa clau de la vida.
Amb iniciatives com aquesta, la Fundació reafirma la seva voluntat de ser un agent actiu del teixit social i cultural de la comarca, tot fent del Carnaval una experiència compartida entre generacions i oberta a tota la ciutat.
