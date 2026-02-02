Solsona crea una targeta d’aparcament provisional per a persones a l’espera de la valoració de discapacitat
L’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa una nova mesura per facilitar l’accés als aparcaments reservats a les persones amb discapacitat. Així, les persones amb grau dos o tres de dependència que esperen la valoració oficial del grau de discapacitat podran sol·licitar una targeta d’aparcament provisional. Aquesta autorització serà vàlida dins del municipi durant un any i podrà ser renovada mentre no es concedeixi la targeta definitiva emesa per la Generalitat de Catalunya.
La mesura, que va ser presentada ahir al vespre en el Ple Municipal per la regidora de Drets Socials, Maria Moumen, respon a la preocupació pel llarg temps d’espera que pateixen moltes persones per obtenir la valoració de la discapacitat. Tal com va explicar Moumen, els ciutadans poden arribar a esperar fins a dos anys per obtenir la resposta oficial del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Aquesta situació de demora ha portat a l’Ajuntament a actuar per garantir que les persones afectades no es vegin privades d’un servei essencial durant aquest període.
Fins al moment, dues persones han sol·licitat ja aquesta targeta provisional, que només serà vàlida a Solsona. Els requisits per sol·licitar-la són simples: les persones interessades han de presentar una instància a l’Ajuntament on incloguin la documentació que acrediti el grau de dependència (nivell dos o tres) i el tràmit de la sol·licitud de reconeixement o revisió del grau de discapacitat.
L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va explicar que la iniciativa va sorgir després d’una conversa amb una família amb una persona amb discapacitat que s’estava veient afectada per la tardança en el procés de valoració. “La tardança limita que aquests ciutadans puguin fer ús dels aparcaments reservats per persones amb la seva condició”, va dir Gisbert. “Vam considerar que calia cobrir aquest període tan llarg abans que es concedeixi el certificat”, va afegir.
La mesura va ser àmpliament valorada en positiu pel grup de l’oposició, Treballem per Solsona, que va expressar el seu suport a aquesta nova iniciativa del govern local.
Aquesta iniciativa és un pas més en el compromís de l’Ajuntament de Solsona per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i garantir la seva igualtat d’oportunitats.
