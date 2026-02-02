Solsona rebaixa els impostos de les obres d’interès educatiu, sanitari i social
Les bonificacions beneficien l’escola Setelsis, el Centre Sanitari del Solsonès i la residència Pere Màrtir Colomés
L’Ajuntament de Solsona ha aprovat la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a tres actuacions que es consideren d’especial interès per al municipi per la seva incidència en l’àmbit educatiu, sanitari i assistencial. La mesura beneficia treballs a l’escola Setelsis, al Centre Sanitari del Solsonès i a la residència Pere Màrtir Colomés.
En concret, el consistori aplicarà una bonificació del 80% de l’ICIO a les obres impulsades pel departament d’Educació per millorar la recollida d’aigües pluvials de la coberta de l’escola Setelsis, així com als treballs del Centre Sanitari del Solsonès per modificar l’orientació dels ventiloconvectors i millorar l’aïllament acústic dels equips de climatització.
També s’ha donat llum verda a una bonificació addicional del 20% per a la instal·lació de plaques solars a la residència Pere Màrtir Colomés. Aquesta s’afegeix al 60% ja previst per aquest tipus d’actuacions, de manera que el projecte tindrà una rebaixa total del 80% de l’impost.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà