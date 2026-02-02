Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Autopista Terrassa-ManresaRecerca a MoiàCrim d'OlesaTrasplantament de caraRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Solsona rebaixa els impostos de les obres d’interès educatiu, sanitari i social

Les bonificacions beneficien l’escola Setelsis, el Centre Sanitari del Solsonès i la residència Pere Màrtir Colomés

Alumnes i edifici de l'escola Setelsis

Alumnes i edifici de l'escola Setelsis / ANNA PUJOL

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha aprovat la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a tres actuacions que es consideren d’especial interès per al municipi per la seva incidència en l’àmbit educatiu, sanitari i assistencial. La mesura beneficia treballs a l’escola Setelsis, al Centre Sanitari del Solsonès i a la residència Pere Màrtir Colomés.

En concret, el consistori aplicarà una bonificació del 80% de l’ICIO a les obres impulsades pel departament d’Educació per millorar la recollida d’aigües pluvials de la coberta de l’escola Setelsis, així com als treballs del Centre Sanitari del Solsonès per modificar l’orientació dels ventiloconvectors i millorar l’aïllament acústic dels equips de climatització.

Notícies relacionades

També s’ha donat llum verda a una bonificació addicional del 20% per a la instal·lació de plaques solars a la residència Pere Màrtir Colomés. Aquesta s’afegeix al 60% ja previst per aquest tipus d’actuacions, de manera que el projecte tindrà una rebaixa total del 80% de l’impost.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
  2. Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
  3. Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
  4. Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
  5. Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
  6. Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
  7. «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
  8. Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà

Un lleopard ataca una esquiadora que intentava fer-se una foto amb l'animal

L'Ateneu les Bases de Manresa repararà les goteres del pavelló aquest febrer

L'Ateneu les Bases de Manresa repararà les goteres del pavelló aquest febrer

Endesa va invertir l'any passat 2,3 milions d'euros en la digitalització d’infraestructures a la Catalunya central

Endesa va invertir l'any passat 2,3 milions d'euros en la digitalització d’infraestructures a la Catalunya central

La batuda de senglars a Manresa va acabar amb 28 exemplars caçats

La batuda de senglars a Manresa va acabar amb 28 exemplars caçats

Barcelona imposa més de 10.000 multes en un any per circular sense casc en patinet elèctric

Barcelona imposa més de 10.000 multes en un any per circular sense casc en patinet elèctric

Fita o estafa? Què és Moltbook, la misteriosa i viral xarxa social només per a agents d’IA que és un perill per a la ciberseguretat

Fita o estafa? Què és Moltbook, la misteriosa i viral xarxa social només per a agents d’IA que és un perill per a la ciberseguretat

Detinguts quatre homes per robar cable de coure a una empresa d’Abrera

Detinguts quatre homes per robar cable de coure a una empresa d’Abrera

Adif demana suspendre el trànsit nocturn d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per manteniment

Adif demana suspendre el trànsit nocturn d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per manteniment
Tracking Pixel Contents