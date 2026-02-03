Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bisbat de Solsona impulsa la restauració de l’església de Santa Maria de Freixenet

Les obres han tingut com a objectiu principal la conservació i posada en valor de l’edifici, d’origen romànic

Les obres a Santa Maria de Freixenet

Les obres a Santa Maria de Freixenet / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Bisbat de Solsona, amb la col·laboració de la Parròquia de Freixenet i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha participat en el projecte de restauració de l’església de Santa Maria de Freixenet, al municipi de Sant Guim de Freixenet, a la Segarra. També hi han contribuït l’Institut d’Estudis Ilerdencs i l’Ajuntament local, reforçant així la protecció d’un dels elements patrimonials més valuosos del territori.

Les obres han tingut com a objectiu principal la conservació i posada en valor de l’edifici, d’origen romànic i documentat entre finals del segle XI i inicis del XII. L’església està catalogada com a element a conservar dins del planejament urbanístic municipal i forma part del patrimoni històric i arquitectònic de la Segarra.

Els treballs han consistit en la rehabilitació de les cobertes, la reparació de les façanes i la correcció de patologies derivades del pas del temps, especialment filtracions d’aigua i humitats interiors. S’ha fet un repàs general de les teulades amb teula ceràmica tradicional, la substitució puntual d’elements deteriorats i la recuperació de la coberta original a dues aigües de la nau romànica, restaurant així la volumetria històrica de l’edifici.

A les façanes, els operaris han realitzat neteja, escatat i rejuntat dels murs de pedra, així com la reposició d’elements petris despresos, respectant sempre els valors originals i aplicant criteris de mínima intervenció. També s’ha recuperat una obertura històrica que es trobava tapiada, millorant la lectura arquitectònica global de l’església.

Gràcies a aquestes intervencions, l’església de Santa Maria de Freixenet veu reforçada la seva estabilitat constructiva i el seu estat de conservació, assegurant la preservació d’un element clau del patrimoni cultural de la Segarra i reforçant la seva continuïtat com a referent històric, social i identitari del territori.

