Carnaval al Solsonès: primer tast a Torà amb la Festa del Brut i la Bruta
La celebració, amb més de tres segles d’història, combina tradició i música els dies 6 i 7 de febrer
Torà donarà el tret de sortida al Carnaval al Solsonès aquest pròxim cap de setmana dies 6 i 7 de febrer amb una nova edició de la Festa del Brut i la Bruta, una de les celebracions més arrelades de la comarca. Amb més de 350 anys d’història, la festa manté viva la tradició de l’antiga Llordera i alhora aposta per una programació musical actual, amb Els Catarres com a cap de cartell.
L’Associació Cultural el Brut i la Bruta ha preparat un cartell que combina propostes per a tots els públics. A més d’Els Catarres, hi actuaran Banda Neon i K-ZU, i també Ambauka, pensada especialment per al públic familiar. La programació inclou igualment actes que ja es van consolidar en l’edició anterior, com la Constantifarra i la Nit del Constantí, i la presència dels personatges de la Llordera amb els seus gegants, que donen identitat pròpia a la festa.
Primert tast aquest cap de setmana, el cartell
Així, El centre de la majoria d’actes serà la plaça del Pati, que tornarà a ser el punt neuràlgic del Carnaval. Aquest primer cap de setmana de la festa començarà divendres a la tarda amb el Carnaval de l’Escola, a les quatre, amb una rua dels infants a la plaça del Pati. A dos quarts de sis, el Pavelló Poliesportiu acollirà el parc infantil, abans que a dos quarts de nou del vespre es doni l’inici oficial de la festa, de nou a la plaça del Pati. A partir de les 20.45 h tindrà lloc la Nit del Constantí, amb una cercavila nocturna amb la xaranga Buidant la Bota, sopar popular i recorregut pels carrers del nucli. La jornada es tancarà amb la Constantifarra, a les 22.30 h al pavelló, amb els concerts d’Els Catarres, La Quinta i el DJ Sendo. Les entrades són limitades i tenen un preu de 10 euros anticipades i 12 euros a taquilla.
La programació continuarà dissabte 7 de febrer al matí amb la Llordereta, la versió infantil de la festa. A les 10.45 h s’iniciarà una rua amb pregó i ballets a la plaça del Pati, que donarà pas, a les 12 del migdia, al concert familiar d’Ambauka al mateix espai. A la tarda, a les cinc, se celebrarà el pregó de Carnaval de la Llordera, també a la plaça del Pati, seguit dels ballets i de la rua amb la xaranga Damm-er. Tot seguit tindrà lloc la botifarrada popular.
La nit de dissabte culminarà amb la Nit de disfresses, a partir de les onze al Pavelló Poliesportiu, amb les actuacions de Banda Neon, K-ZU i BigFriday. Les entrades també són limitades i es poden adquirir per 8 euros de manera anticipada o per 10 euros a taquilla. Amb aquesta programació, Torà referma el Brut i la Bruta com un dels plats forts del Carnaval a la Segarra.
La Festa del Brut i la Bruta té l’origen en la Llordera, documentada ja al segle XVII. Segons fonts històriques, l’any 1750 ja se celebrava aquesta dansa, d’origen pagà i que més tard va adquirir connotacions religioses en celebrar-se el Dijous Gras. Aquell dia, els carrers de Torà s’omplien de música amb el pas del Bonic i la Bonica, dos joves de la vila que ballaven al so del violí danses com la del Roser o la dels Emprius, seguint amb precisió el ball pla. Darrere seu hi apareixien el Brut i la Bruta, mentre altres joves recollien aliments casa per casa per al berenar gras que es feia a la nit abans de l’inici de la Quaresma.
Aquesta tradició va quedar interrompuda amb l’esclat de la Guerra Civil, l’any 1936, i no es va recuperar fins a la dècada dels noranta. Avui, la Festa del Brut i la Bruta ha tornat a situar aquesta celebració al centre de la vida cultural de Torà, combinant patrimoni, participació popular i música en directe per donar la benvinguda al Carnestoltes.
La programació central
Pel que fa al programa del 2026, els actes començaran, en el gruix pricipal del programa, el divendres 21 de febrer amb l’inici de festa a la plaça del Pati i la celebració de la Llordera, que inclourà el pregó, la dansa del Bonic i la Bonica, els ballets dels gegants i l’inici de la rua. A la nit tindrà lloc la Nit del Constantí, amb una cercavila nocturna pel casc antic i la presentació de la beguda de la festa, seguida de la Constantifarra, una nit de concerts amb Els Catarres, el grup La Quinta i el DJ Sendo. Dissabte 22 de febrer la jornada s’obrirà amb la Llordera infantil, la Llordereta, amb una cercavila de gegants infantils i un pregó pensat per al públic jove, així com el concert familiar d’Ambauka. A la tarda hi haurà parc infantil, el Carnaval de l’Escola i, al vespre, la rua, la botifarrada i la nit de disfresses amb Banda Neon, BigFriday i K-ZU.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»