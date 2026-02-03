Obres a l'estació d'autobusos de Solsona: més moderna, més còmode
Territori comença una reforma a l'equipament aquesta setmana amb un pressupost de més de mig milió d'euros que durarà sis mesos
L’estació d’autobusos de Solsona és objecte d’una actuació de millora i rehabilitació a partir d’aquesta setmana. El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica hi destinarà 565.000 euros, més de la meitat del pressupost global del pla que preveu intervenir també a les estacions de Balaguer i les Borges Blanques.
La instal·lació solsonina, situada al passatge Guitart, al nord del nucli urbà i a tocar de la C-26, és una infraestructura clau per a la mobilitat del Solsonès. Hi operen 16 línies interurbanes que connecten la capital comarcal amb la resta de municipis de la comarca i amb ciutats com Manresa, Berga, Lleida i Barcelona.
Les obres tindran una durada global de sis mesos i permetran modernitzar l’equipament, millorar-ne l’estat de conservació i incrementar la comoditat i la seguretat de les persones usuàries. Entre les actuacions previstes hi ha la renovació d’elements metàl·lics i de tancament, amb la substitució de vidres per materials més resistents com el policarbonat, la reparació de paviments malmesos, la millora de la senyalització i la neteja i adequació de la coberta i dels sistemes de drenatge.
El projecte també incorpora la instal·lació d’un desfibril·lador, nous seients isquiàtics i la millora del mobiliari urbà, amb l’objectiu d’oferir un espai més confortable i adaptat a les necessitats actuals del transport públic.
Segons Territori, aquestes actuacions responen a la voluntat de garantir un manteniment adequat de les estacions d’autobusos i reforçar-ne el paper com a nodes bàsics de la xarxa de mobilitat interurbana, especialment en comarques d’interior com el Solsonès, on el bus és una alternativa fonamental al vehicle privat.
Altres actuacions
A banda de Solsona, el pla del departament de Territori també preveu obres a les estacions de les Borges Blanques i Balaguer. La de les Borges Blanques, amb una inversió de 175.000 euros, romandrà tancada temporalment amb una parada provisional habilitada. La de Balaguer rebrà 365.000 euros per millorar una infraestructura que dona servei a prop de 87.000 viatgers l’any.
